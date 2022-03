Nu kan Andreas og Nicoline endelig indtage scenen: - Det er sindssygt befriende

Sorte huer med huller i, truende pistoler og dollarsedler, der flyver rundt i luften. De sidste forberedelser til årets musical på Mariagerfjord Gymnasium er i fuld gang inden premieren 2. marts. Eleverne er euforiske over igen at kunne træde ud på de skrå brædder.

- Det er sindssygt befriende. Jeg tror, at for mange af os har det handlet om at få afsluttet noget, man har startet, fordi det har vi nærmest overhovedet ikke de sidste to år. Så det betyder meget for os, at vi får lov til at lave de her forestillinger, fortæller Andreas Bjærge, som går i 3.g.

Han spiller den ene hovedrolle i årets musical. Temaet for forestillingen er historien om forbryderparret Bonnie og Clyde, og forestillingen går under navnet "Take The Money and Run".

Nicoline Malling går i 2.g, og hun spiller den anden titelrolle Bonnie. Hun fremhæver det fællesskab, som eleverne har fået, mens de har arbejdet med stykket.

- Det har været mega fedt, fællesskabet er mega fedt, at få lov at arbejde med det så længe, siger hun og fortsætter:

- Jeg har fået nogle af mine bedste venner gennem stykket.

Det er eleverne, der har stået for alt arbejdet i forbindelse med forestillingen. Foto: Bo Lehm

Der er blevet arbejdet på stykket siden sommer, og det er eleverne selv, der har stået for alle elementer fra manuskript til lyssætning.

Forestillingen er en årligt tilbagevendende begivenhed på gymnasiet, men sidste år forhindrede coronapandemien, at den blev til noget. Mange af de elever, som tidligere har været med til at lave musical, er siden blevet færdige på gymnasiet. Derfor har de medvirkende stået med et ekstra stort ansvar i år.

Eleverne har arbejdet med forestillingen alle weekender siden oktober. Foto: Bo Lehm

Seks instruktørdebutanter

Noget, der er særligt ved årets musical, er, at der er hele seks instruktører tilknyttet stykket. På grund af sidste års aflysning, har ingen af dem tidligere tidligere siddet i instruktørstolen.

En af instruktørerne er Karoline Nørris Søndergaard, som går i 2.g. Hun har været glad for at være en del af processen, selvom hun fra tid til anden har savnet noget erfaring at læne sig op ad.

- Det har nok været den største udfordring, at man skulle gætte sig til, hvad der var det rigtige at gøre, siger hun.

Eleverne har brugt meget tid på at få sat deres musical op. Siden oktober har de arbejdet med forestillingen hver eneste weekend, så det er en række dedikerede elever, der er ved at være klar til premieren.

Forestilling blev skabt som et modsvar til den dyne, som coronapandemien har lagt over elevernes gymnasietilværelse.

- Selve idéen var, at vi ville lave Bonnie og Clyde, fordi vi trænger til noget action og noget kærlighed oven på sådan en omgang corona, fortæller Karoline Nørris Søndergaard.

Selvom fortællingen er inspireret af Bonnie og Clyde, afviger elevernes fortælling en hel del fra originalen. Så selvom man kender til historien, skal man ikke snyde sig selv for forestillingen. Der er premiere 2. marts klokken 19 på gymnasiet, og så spilles den igen både 3. og 4. marts. Det er fortsat muligt at få billetter.