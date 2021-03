Nu kan coronakroppene blive aktiveret igen: Udendørstræning vækker stor glæde

"Nå, er vi lidt stive i baglårene derovre?"

Der er lidt anstrengte grimasser at spore, men ellers er humøret højt på parkeringspladsen udenfor Hobro Idrætscenter. Indeni et festivaltelt er der lagt gummimåtter, og det er her, dagens træning udspiller sig. Det er Christina Rosendal Pedersen, der står for dagens motionshold.

Efter bensving er opvarmningen nået til baglårene. Deltagerne bliver instrueret i at skyde hoften bagud og bukke sig forover. Et par af deltagernes smertefulde grimasser udløser kommentaren fra træneren.

En lokal har leveret en container til opbevaring af foreningens træningsudstyr. Foto: Bente Poder

"Er der ikke også andre, der er det?" spørger deltageren til alles store morskab.

Efter den korte opvarmning er det tid til dagens træning. Deltagerne har fundet kettlebells frem. Nu bliver de svunget mellem benene og presset over hovedet. I baggrunden høres råb og skrig fra den lokale fodboldbane, hvor der også er gang i boldspillet igen.

Træning i det fri

Det gik stærkt hos Hobro Idrætscenter, efter at restriktionerne for udendørsidræt blev lempet sidste uge.

- Da vi hørte, at det blev muligt at træne udenfor, gik vi i gang med at tage kontakt til nogle lokale leverandører, fortæller centerleder Johnny Wulff.

Kettlebell En kettlebell er et træningsredskab, der oftest beskrives som en kanonkugle med et håndtag. En kettlebell bruges ofte til øvelser, hvor man svinger vægten på forskellige måder. Den kan også bruges som erstatning for en almindelig håndvægt. Den stammer fra Rusland, hvor en lignende genstand blev brugt til at veje korn med. Senere blev den brugt blandt stærke mænd i cirkus. I dag er det et udbredt træningsredskab i hele verden. VIS MERE

Foreningen fik hurtigt fat i 135 kvadratmeter gummigulv, et festivaltelt og en lille container til opbevaring af træningsudstyr.

Allerede 1. marts var det derfor muligt at tilbyde holdtræning til medlemmerne. Man holder sig dog væsentligt under grænsen på 25 personer.

- Vi tager vores forholdsregler og vægter sikkerhed højt. Derfor har vi valgt at have maksimalt ti deltagere på hvert hold, siger centerlederen.

Afspritning og udstrækning

Medlemmerne tager da også taget godt imod træningen. En af motionisterne fortæller, at hun kommer igen dagen efter. Så har hun været der tre dage i streg.

Der er godt gang i motionen. Foto: Bente Poder

Træner Christina Rosendal Pedersen fortæller, at der er stor tilstrømning til holdene.

- Vi har en hård kerne, især på vores seniorhold, siger hun.

Blandt deltagerne på holdet går snakken også om træning. Nogle har holdt sig aktive under nedlukningen. Andre kan mærke, at formen ikke er helt vedligeholdt.

Hen ad vejen ryger der trods det kølige vejr et par træningsjakker- og trøjer. Alle får pulsen op og sved på panden.

Da de tre runders cirkeltræning er overstået, findes håndspritten frem. Alle deltagerne får et par minutter til at spritte deres udstyr af. Herefter leder Christina Rosendal Pedersen en kort udstrækning af ben og skuldre.

Centerleder Johnny Wulff er meget tilfreds med at medlemmerne kan komme i gang igen.

- Vores håb er, at vi kan forlænge sæsonen lidt og give vores medlemmer mulighed for at dyrke motion, siger han.