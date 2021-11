Nu kan du stille dit spørgsmål til statsministeren

NORDJYLLAND:Landets statsminister Mette Frederiksen (S) sætter sig fredag eftermiddag 12. november i stolen ved et arrangement i Det Nordjyske Mediehus’ lokaler i Hobro for at svare på spørgsmål fra nordjyderne.

Både fra de indbudte gæster i lokalet, men også fra de nordjyder, som kan følge læsermødet direkte på nordjyske.dk mellem kl. 16 og 17.

Og det er netop her, at du kommer ind i billedet. For måske er det dig, som sidder inde med det bedste spørgsmål, vi skal stille til Mette Frederiksen denne dag.

Det kan være om vaccinationer, nedlukning af minkerhvervet eller noget helt tredje.

Send endelig dit spørgsmål på mail til sporg@dnmh.dk eller skriv det i kommentarsporet på Nordjyskes Facebookside eller i kommentarsporet under denne artikel.

Ordstyrer til læsermødet er mediehusets digitale debatredaktør Johannes Jacobsen.