Nu kan hun gå igen: Lenes fantastiske rejse

HADSUND/ARDEN:Det er få voksne, der lærer at gå. Men Lene Nielsen er en af dem.

To gange om ugen tager hun til træning hos fysioterapeuterne i Arden, så sveden springer og pulsen danser tango i årerne. Hjemme træner hun selv hver dag, desuden går hun til ridning, bruger løbecykel og sikkert noget mere, hun lige har glemt.

- Jeg har aldrig været i så god form som jeg er nu. Og det er det hele værd, jeg har heller aldrig haft det så godt, smiler den 57-årige kvinde, der har været spastisk lammet hele sit liv.

Forløsende klokke

Så vender Lene Nielsen blikket indad, sænker hovedet lidt, som en tyr der går til angreb. Og så GÅR hun.

Med stærke, let usikre skridt, hen ad gangen i klinikken, mens receptionens klokke i den anden ende vokser sig større og større for hvert viljestærke ryk hun tvinger gennem sine stive benmuskler.

Da hun kan give klokken det forløsende dask, udløser dens høje DINNNGG! spontane klapsalver rundt omkring og beskeden: "Du er godt nok stædig, Lene"!

Endnu en sejr over handicappet. Lene Nielsen er i sit livs form og venter bestemt at forbedre den. Foto: Kim Dahl Hansen

Tilfældigt tv

Lene Nielsen har været afhængig af rollator og andre hjælpemidler næsten siden andre kunne gå. Især efterat hun i 2010 blev opereret for slidgigt har det været slemt.

Men så en november dag i 2017 så en ven tilfældigvis morgen-tv. Og siden har Lene Nielsens liv ikke været det samme.

- Han så en kvinde med samme type lammelser som mig vise noget, der hed en balancevest. Den hjælper med et styrke de steder, hvor dine muskler i kroppen er svage, fortalte han. Det måtte jeg finde ud af hvad var. Og det blev starten på en fantastisk rejse for mig. Og den er ikke slut endnu, smiler kvinden, og lyser som sin egen lille forårssol.

Et godt eksempel

"Rejsen" er den udvikling, hun har været igennem, og som har flyttet hende fra at være en, der bare accepterer sin status som handicappet og modtager af medicin, til en der aktivt søger at gøre sig selv så stærk og rask som overhovedet muligt.

- Jeg tror mange handicappede ikke er klar over, hvor meget de kan gøre for sig selv. Jeg håber at jeg kan hjælpe flere på vej med med mit eksempel. For balancevesten var kun starten, forklarer den optimistiske kvinde fra Hadsund.

Til daglig er hun formand for handicaprådet i Mariagerfjord Kommune efter at hun sad i byrådet for Socialdemokraterne for anden gang i sidste periode. Mange kender Lene Nielsen som et lille medmenneskeligt kraftværk, der stort set altid er god for et opmuntrende ord. Og dem har hun flere af:

- Det nytter altså noget at gøre noget ved sig selv. Men man kommer ikke uden om, at det kræver noget arbejde. En hel del faktisk, fortæller hun.

Lene Nielsen sparer ikke sig selv, når hun er til de to ugentlige træninger med holdet i Arden. Fysioterapeut Line Sondrup sikrer sig, at udfordringerne er indenfor rimelighedens grænser. Foto: Kim Dahl Hansen

Lagde 14.000 kr.

Balancevesten var et nyt fænomen, og hun kunn ikke få tilskud til den. Så hun måtte lægge de 14.000 nødevendig kroner for at få den. Og selv om det var mange penge kom hun ikke til at fortryde det:

- Den var ikke rar at få på. Men den hjalp mig rigtigt meget. Og så måtte jeg jo tænke på, hvad der ellers kunne gavne mig, fortæller hun.

Lene Nielsen begyndte at tænke mere over hvad hun spiste. Og hvor meget. Sammen med træningen førte det til, at hun i dag er 18 kilo lettere end da hun tog balancevesten på for første gang.

Mere Lene, mindre spastiker

En afgørende vending blev det også, da hun begyndte at gå til musikterapi. En behandling der med milde midler hjælper til at lave om på de begrænsende forestillinger man kan have om sig selv.

GIM (Guided Imagery and Music) kaldes det også; en blanding af afspænding, musik og samtale, der kan flytte rundt på ens indre landskaber.

- Altså jeg har altid set mig selv som spastiker. Men mere end det er jeg Lene. Alene det at jeg begyndte at fokusere mere på at være Lene end at være spastiker har hjulpet mig meget. Uden musikterapi var jeg ikke kommet så langt som jeg er i dag, roser hun.

Den bedre form og de færre kilo har givet Lene Nielsen mere livsglæde, der formelig stråler ud af hende. Foto: Kim Dahl Hansen

I dag får hun almindeligvis kun medicin til muskelafspænding. Og hvor hun "i gamle dage" - altså for fire-fem år siden - mest modtog massage af en fysioterapeut på en briks, er hun i dag del af et almindeligt træningshold hos fysioterapeuterne i Arden. Her er hun bare en af deltagerne, der kommer til maskinerne med alle mulige baggrunde og behov.

- Det havde jeg ikke turdet før. Jeg har altid troet, at jeg var meget langsom i forhold til mange andre. men det er jeg faktisk ikke, viste det sig.

Nye mål

Lene Nielsen sætter sig hele tiden nye mål. For hun har potentiale til mere, kan hun mærke.

Et af dem gælder den cykel, hun har stående derhjemme.

En hurtigtgående trehjuler med elmotor til nødhjælp ved de værste bakker. Den har hun allerede har haft nogle gode, lange ture på.

Den købte hun for 34.000 kroner. For hun VILLE kunne bruge den.

- De fleste sikrer sig altså, at de kan bruge sådan en inden de køber den, Lene, siger fysioterapeut Line Sondrup med en blanding af undren og respekt.

Også hun har erfaret, at når Lene Nielsen bestemmer sig for et mål, så når hun det som regel også.

Et hjem uden hjælp

- Jeg vil kunne køre ned at handle. Og også køre til Stinesminde fra Hadsund og tilbage igen. Det er 24 kilometer, og jeg har allerede prøvet at køre 16. Jeg skal nok nå det, smiler den seje kvinde.

Hjemme går hun bedre i de trygge omgivelser, når ingen kigger på hende, lover hun. Her er målet at kunne gå rundt i hjemmet uden hjælpemidler. Og derefter ud til cyklen.

Til efteråret er målet at komme ud og holde foredrag om den fantstiske rejse, som hun og hendes krop har været ude på. og få andre med handicap til at løse billet til en lignende tur for dem selv.