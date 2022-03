Nu kommer de første ukrainske flygtninge til Hobro

HOBRO:De første ukrainske flygtninge ankommer torsdag aften til Hobro, hvor de i første omgang indlogeres på Danhostel Hobro.

Det drejer sig om 15-20 kvinder og børn, som er hentet til Danmark gennem en hjælpeaktion udført af de to nordjyske Lions Clubber i Hobro og Hjørring.

- Der kommer en bus med 50 mennesker. Mellem 15 og 20 skal sættes af i Hobro, hvor Mariagerfjord Kommune tager sig af indkvartering. Andre køres videre til Hjørring, fortæller Jens Hald, formand for Lions Club Hobro.

Jens Hald er formand for Lions Club Hobro og har fra hjemmet i Hobro koordineret hjælpeaktionen, mens hans polskfødte kone, Maria Wasylkowska, har været med på bussen til den ukrainske grænse. Arkivfoto

Han er koordinator for aktionen, mens hans polskfødte hustru, Maria Wasylkowska, er med i bussen. Hun har en baggrund som psykolog og taler desuden sprogene.

De to nordjyske Lions Clubber har fået økonomisk støtte fra andre løve-afdelinger i Danmark, og på den måde finansieres transporten. Man har lejet en bus i Hjørring, og da den kørte af sted tirsdag, var den fyldt med diverse nødhjælp. Det blev læsset af i den polske by Przemysl ved den ukrainske grænse og derfra fragtet videre ind i Ukraine.

Herefter blev ukrainske flygtninge, for hvem det var lykkedes at komme over grænsen, samlet op.

- Min kone fortæller, at de mentalt er ved godt mod, men de er noget forkomne efter flere dage i kulde og uden ret meget mad, fortæller Jens Hald om passagererne i bussen, der torsdag eftermiddag var på vej til Nordjylland.

Lions Clubs hjælpeaktion slutter ikke her.

- Jeg forventer, at det lykkes os at sende endnu en bus til Polen. Jeg er ved at organisere, at vi kan hente ukrainere, som lige nu opholder sig i Stettin og Gdansk i Polen.

Jens Hald oplyser desuden, at han er i kontakt med ukrainere, som fortsat opholder sig i en bus i det krigsramte land.

- Vi har lovet at hjælpe dem videre, hvis det lykkes dem at komme ud af Ukraine, siger Jens Hald.

Han forventer derfor, at yderligere omkring 25 ukrainere ankommer til Hobro Vandrerhjem på Amerikavej i de kommende dage.

- Hvis ikke der er plads på vandrerhjemmet, forsøger vi at finde indkvartering i andre kommuner, siger Jens Hald.

Nogle af de mennesker, som Lions hjælper til Danmark, søger ikke asyl, men får i stedet et tre måneder turistvisum. De søger ikke hjælp hos myndighederne, fordi de allerede har familie og bekendte, som de kan få hjælp hos i Danmark.

De ukrainere, som f.eks. nu indkvarteres på Hobro Vandrerhjem, søger derimod asyl som flygtninge.

Direktør Torben Ladefoged fra Mariagerfjord Kommune oplyser, at indkvarteringen på vandrerhjemmet er midlertidig.

- Vi afventer stadig lovgrundlaget for, hvordan flygtninge fra Ukraine skal håndteres. Det forventer vi er på plads i næste uge, og så tager vi stilling til, hvor de ukrainske flygtninge skal bo, og om vi f.eks. skal hjælpe dem med at finde job, siger Torben Ladefoged.