Nu kommer Mariagerfjords kæledægge på museum

HOBRO:Mon ikke de fleste husker den hval, som i slutningen af 2018 forvildede sig ind i Mariager Fjord og tog ophold i havnen i Hobro, hvor den i halvanden uge nåede at blive et tilløbsstykke og blev til en godnathistorie med navnet Runa på hjemmesiden vilter.dk?

Der blev gjort flere forsøg på at eskortere hvalen ud af fjorden, men det blev mere og mere klart, at den sikkert var syg, og 7. december blev den så fundet død i Ørnedalsbugten i Mariager Fjord.

I halvanden uge fra slutningen af november til starten af december 2018 var hvalen i Hobro Havn et stort tilløbsstykke. Arkivfoto: Claus Søndberg

Siden blev den obduceret på havnen i Hobro. Obduktionen afslørede, at der var tale om godt 10 meter lang såkaldt sejhval, og det er ikke hver dag, danske farvande får sådan en besøg. Tidligere er der kun sket to kendte strandinger af den slanke bardehval - det var ifølge Statens Naturhistoriske Museum i 1955 i Svendborg Sund og i 1980 ved Nordals.

Godt 10 meter lang og med en vægt på ca. otte ton. Sådan var sejhvalen, da den døde. Arkivfoto: Andreas Falck

Sejhvaler Sejhvalen lever i Atlanterhavet flere tusinde kilometer fra Mariager Fjord. Sejhvaler ses derfor yderst sjældent i de indre danske farvande. Sejhvalen findes i omkring 50.000 eksemplarer og betegnes derfor som en truet dyreart. Voksne sejhvaler bliver mellem 12 og 18 meter lange og vejer normalt 20 til 30 ton. Så stor var hvalen i Hobro ikke. Den var cirka ti meter lang og vejede otte ton.

Eksperter fra Statens Naturhistoriske Museum konkluderede efter undersøgelserne af den døde hval, at den led af dårligt hjerte, og at hjertesygdommen sandsynligvis havde fået den til at søge ind i smult vande.

Også obduktionen af sejhvalen tiltrak nysgerrige i massevis. Arkivfoto: Andreas Falck

To år er næsten gået, siden hvalen satte havnen i Hobro på den anden ende, og nu vender den så tilbage til byen. Lige nu arbejdes der hårdt på at færdiggøre en udstilling af skelettet i Det Maritime Kulturcenter. Udstillingen åbner dørene lørdag 10. oktober.

Sejhvalen, der trak masser af mennesker til havnen i Hobro i slutningen af 2018, kommer nu på museum i byen med udsigt over den fjord, den forvildede sig ind i. Foto: Mariagerfjord Kommune

Glad borgmester

Det er noget, der glæder Mariagerfjord Kommunes borgmester, Mogens Jespersen (V).

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at få sejhvalen hjem til os i Mariagerfjord. Det er helt usædvanligt, at sejhvaler besøger danske farvande, og så er det jo bare herligt, at den nu kommer hjem til Hobro. Jeg er sikker på, at den endnu engang bliver et kolossalt tilløbsstykke, hvor turister, skoleklasser og borgere vil besøge Det Maritime Kulturcenter for at blive klogere på det prægtige dyr, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.

At hvalen først kommer "hjem" nu skyldes blandt andet coronavirus, der har sat en kæp i hjulet for mange ting i 2020.

- Vi har ventet længe på, at hvalen kunne vende hjem, og nu glæder vi os over, at vi har fået en ny enestående turistattraktion til vores kommune. Vi har haft et godt samarbejde med Mariagerfjord Kommune og Statens Naturhistoriske Museum. Det betyder, at vi nu kan udstille sejhvalen for publikum og fortælle om dens liv på de store oceaner, forklarer Jørgen Pontoppidan, der er formand for bestyrelsen i Det Maritime Kulturcenter.

Kommune låner sejhvalen

Mariagerfjord Kommune har indgået en såkaldt udlånsaftale med Statens Naturhistoriske Museum, der løber de næste ti år. Aftalen betyder, at kommunen er forpligtet til at udstille skelet og hjerte for offentligheden under gode og ordnede forhold. Det sker i samarbejde med Jutlander Fonden Hobro, som gavmildt har doneret 190.000 kroner til formålet.