Kovending: Nu vil de godt snakke om skattestigning

REBILD:For ni måneder siden var kravet om en skattestigning med til at sende budgetforhandlingerne i grøften, fordi det borgerlige flertal sagde nej. Nu lyder der nye toner.

En aftale med 24 ud af 25 medlemmer af Rebild Byråd medfører en hård opbremsning for at reducere et truende overforbrug på 32 millioner kroner i 2023. En konsekvens bliver også, at politikerne har aftalt, at skatteprocenten er et tema, når de efter sommerferien forhandler om næste års budget.

Rebild Kommune er presset på likviditeten. Kassen risikerer at løbe tom, og der er man endt efter flere år, hvor udgifterne har været højere end indtægterne.

- I forhold til vores likviditet har jeg svært ved at se, hvordan vi skal få os bragt et bedre sted hen uden at hæve skatten, lyder det fra borgmester Jesper Greth (V).

Borgmester Jesper Greth har svært ved at se, hvordan man kan undgå en skattestigning, hvis Rebild Kommune skal have genoprettet kassebeholdningen. Arkivfoto: Martin Damgård

Skatteprocenten i Rebild er på 25,33 . Den laveste i Nordjylland, og den stiger ikke før i 2026, hvis det står til Jesper Greth.

Det skyldes, at Rebild satte skatten ned i 2020, hvilket i en årrække udløser en statslig bonus. Flytter man f.eks. næste år skatten den anden vej, vil man tabe gevinsten og risikere, at en højere skatteregning til borgerne reelt betyder færre penge i kommunekassen. Det skyldes også, at kommunen som en "straf" fra staten ikke får lov at beholde hele indtægten fra en skattestigning i de første år.

Rengøring hos ældre

Aftalen, der blev indgået med alle partier undtaget Enhedslistens Flemming Larsen, faldt på plads tirsdag aften og skal formelt godkendes på byrådsmødet torsdag. Den reducerer det forventede underskud med 17 millioner.

Beløbet er et resultat af et omfattende sammenskudsgilde med bidrag fra alle hjørner af den kommunale drift.

Til gengæld er en række store besparelser på skoler og børnepasning droppet eller udskudt. Det gælder for eksempel reduceret åbningstid i institutioner, lukning af dagplejens gæstehus og færre pædagoger til at støtte undervisningen for de yngste elever.

Desuden aflyser politikerne en besparelse på ældreområdet, som blev vedtaget på seneste byrådsmøde. Det betyder, at ældre i eget hjem fortsat får gjort rent hver anden uge i stedet for hver tredje.

Her spares pengene Den politiske aftale mellem alle Rebild Byråds partier undtagen Enhedslisten reducerer overforbruget i 2023 med 17 millioner kroner. Eksempler på, hvor pengene findes: Tilbud om angstbehandling til folkeskolens ældste elever nedlægges. Færre penge til børn og unge med særlige behov. Pulje til udvikling af fremtidens skole nedlægges. Besparelser på tilskud til foreninger, ungdomsskole og kulturråd. Loft over kommunalt betalt fysioterapi. Forkortelse af genoptræningsforløb til syge borgere. Færre penge til psykologhjælp og stressforløb for ledige og sygemeldte. Vakante stillinger: man venter med at besætte dem. Kilde: Politisk aftale om tilpasning af forbrug og budget - Den fælles vej VIS MERE

Resten af året er der fortsat stort pres på kommunens ledere for at holde budgettet. Konsekvensen er allerede set på skolerne, hvor en klasse f.eks. har fået aflyst en udflugt til zoo.

Kommunen har fundet en ret stor besparelse ved at vente med at udskifte mobiltelefoner og iPads til næste år. Det sparer 2,3 millioner kroner i 2023.