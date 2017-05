Ny bog om Tom Kristensen

KØBENHAVN: Det handler om motorsport. Det skal det, sagde den tidligere racerkører Tom Kristensen, da han mandag eftermiddag havde ordet ved den reception, der blev holdt i forbindelse med udgivelsen af bogen Tom Kristensen - Videre.

Men sagen er, at det er den første bog om racerkøreren, hvor han også tager læserne med uden for motorbanerne, og til hans tanker om livet og døden.

- Det har været fedt at reflektere. Det har jeg ikke haft tid til før på samme måde. Det har været en stærk oplevelse, siger Tom Kristensen og sammenligner arbejdet med bogen som at trimme en racerbil op til et løb.

- Interessen for Tom K.’s tanker er der allerede før udgivelsen, fortalte forlagsredaktør Kim Hundevadt, Politikens Forlag, så stor var interessen, at bogen allerede mandag lå øverst på salgslisten hos Danmarks største internetboghandel, Saxo. Bogen har Tom Kristensen skrevet i samarbejde med journalisten Dan Philipsen.

