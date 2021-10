Ny butik i gågaden: Her er alle varer gratis

HOBRO:Her er hverken priskilte eller knaldtilbud. Alle varer på hylderne er gratis, og du får en kop kaffe med oven i prisen.

Socialdemokratiet i Hobro er blevet en del af midtbyens butiksliv. Men kun i seks uger frem til kommunalvalget 16. november. Partiet har lejet et lille lokale i Adelgade 24, hvor der senest har været frisørsalon og i fordums tider blomsterforretning.

- Vi vil gerne prøve noget nyt. Vi står stadig på torvet og møder folk på gaden til en snak, men her kan de komme ind i varmen og få en kop kaffe, siger Trine Blaabjerg Petersen, formand for Socialdemokratiet i Hobro.

Butikken er kun lejet for seks uger frem til kommunalvalget 16. november.

I sagens natur vil hun gerne have kunderne til at købe de gratis, politiske budskaber og i sidste ende sætte kryds ved en socialdemokratisk kandidat.

- Men det handler også om at gøre opmærksom på kommunalvalget og få flere til at stemme. Ved valget i 2017 var Hobro by afstemningstedet med den laveste stemmeprocent i kommunen, siger Trine Blaabjerg Petersen.

- Vi vil gerne gøre lokalpolitikken nærværende, siger partiforeningens næstformand, Dorthe Boddum.

Alt er gratis i buffeten med politiske budskaber.

Trine Blaabjerg Petersen opfordrer vælgerne til at stemme personligt.

- Overraskende mange tror, at hvis de stemmer personligt, og den pågældende kandidat ikke bliver valgt, så er deres stemme spildt. Men det er jo stadig en stemme på partiet og i vores tilfælde på Leif Skaarup som borgmester, påpeger partiformanden.

Valgbutikken betjenes primært af lokale byrådskandidater og har begrænset åbningstid: Tirsdag kl. 15.30 til 17.30, fredag 15 til 17.30 og lørdag kl. 10-13.