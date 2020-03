Ny fagchef på plads i Mariagerfjord

MARIAGERFJORD:Den 36-årige silkeborgenser Simon Elkjær Mæng er ny chef Arbejdsmarked og Uddannelse i Mariagerfjord Kommune.

Et bredt indstillingsudvalg med direktør Torben Ladefoged for bordenden har varetaget opgaven med at finde den helt rigtige lederprofil til det vigtige fagområde. Han er overbevist om, at valget af Simon Elkjær Mæng er det helt rigtige.

- Med Simon får vi en helhedsorienteret og visionær leder i spidsen for vores arbejdsmarkeds- og uddannelsesområde. Jeg er sikker på, at han er den rigtige profil til at videreføre de flotte resultater til gavn for vores borgere og virksomheder. Han kommer med masser af erfaring, ny inspiration og nogle stærke værdier omkring god borgerservice, der matcher de fokusområder, som skal være bærende i vores videre udvikling, siger Torben Ladefoged i en pressemeddelelse.

Simon Elkjær Mæng var med i et stærkt ansøgerfelt på 21 kandidater og er i øjeblikket er konstitueret beskæftigelseschef i Silkeborg Kommune.

Trods sin relativt unge alder har Simon Elkjær Mæng en lang lederkarriere i baggagen. Siden 2010 har han blandt andet være afdelingsleder, jobcenterchef og centerleder inden for arbejdsmarkedsområdet i Silkeborg Kommune.

Simon Elkjær Mæng glæder sig til de nye udfordringer i Mariagerfjord Kommune.

- Jeg glæder mig til at blive en del af ledergruppen i Mariagerfjord Kommune, hvor jeg ser frem til at udvikle arbejdsmarkedsindsatsen sammen med mine kolleger, samarbejdspartnere og naturligvis sammen med de borgere og virksomheder vi er sat i verden for at hjælpe, siger Simon Elkjær Mæng.

Han er inspireret af de opgaver som lederne, i samarbejde med direktion, har valgt at fokusere på, herunder en fortsat styrkelse af fagligheden. Han ser desuden et særligt potentiale i at styrke det tværgående samarbejde.

- Samarbejdet på tværs af kommunens enheder er afgørende for, at vi lykkedes med opgaven. Jeg vil bidrage til en yderligere styrkelse af samarbejdet om at løse udfordringerne på sundhedsområdet, socialområdet, familieområdet og erhvervsområdet, siger Simon Elkjær Mæng.

Simon begyndte som elev ved Silkeborg Kommune 2003 og har siden taget en lang række uddannelser, herunder blandt andet en diplomuddannelse i ledelse, en projektlederuddannelse hos COK og diplomuddannelser i ’digital forvaltning’ og ’psykologi og moderne kommunikation’. I øjeblikket er Simon i gang med en masteruddannelse i offentlig ledelse.

Simon bor i Silkeborg og er gift med Maria. Sammen har de tre børn på 4, 9 og 12 år.