Ny læge på vej til Hadsund - nu er de tre kvinder i kompagniskabet

Lægerne Wigh og Sveistrup i Hadsund får nu en ny kollega, så de bliver i alt tre i kompagniskabet. Det sker, efter at Region Nordjylland har besluttet at tildele en 0-kapacitet til lægerne.

Den nye læge, Laura Kirkegaard Læssøe Bakke, indtræder som kompagnon 1. april 2022, og samtidig skifter klinikken i Hadsund navn til Lægerne Ved Stranden. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

En 0-kapacitet er et lægeydernummer uden patienter tilknyttet, det vil sige at der åbnes for tilgang af nye patienter pr. 1. april 2022.

Laura Kirkegaard Løssøe Bakke har haft sin gang i klinikken i Hadsund siden december 2020 som uddannelseslæge.

- Vi har på den måde haft god tid til at se hinanden an, og samarbejdet har fungeret rigtig godt mellem både os læger, resten af personalet, øvrige samarbejdspartnere og ikke mindst patienterne, siger Anne Wigh og Monica Sveistrup fra Lægerne Wigh og Sveistrup i pressemeddelelsen.

Regionsrådsmedlem Lis Mancini (S), Hadsund, er i spidsen for et vurderingsudvalg, som har kigget på de indkomne ansøgninger, og som har indstillet til Forretningsudvalget i Region Nordjylland.

- Det er dejligt for Hadsunds borgere, at vi er lykkedes med at få en læge til at overtage den annoncerede 0-kapacitet. I og med den nye læge er den nuværende uddannelseslæge, som nu indtræder som kompagnon, så sikrer det god kontinuitet i lægetilbuddet. Det betyder, at vi får en mere robust lægedækning i området, siger Lis Mancini.

Lægerne Wigh og Sveistrup ved Anne Wigh og Monica Sveistrup har siden 2017 haft en kompagniskabspraksis. De har imidlertid hele tiden haft planer om at være tre læger.