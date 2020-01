Ny mand i spidsen for Theater Restauranten i Hobro

HOBRO:1. januar i år lukkede Theater Restauranten i Hobro, men nu er der godt nyt til alle, der holder af det historiske sted på Store Torv i hjertet af byen.

Pr. 1. marts bliver Claus Svendsen ny forpagter af stedet. Claus har været selvstændig i en årrække med Claus Café & Catering, hvor han de seneste år har haft forpagtningen af cafeteriet i Hobro Idrætscenter.

- Det har været både godt, travlt og spændende i Hobro Idrætscenter, men jeg har altid drømt om at blive herre i eget hus, herunder at få de helt optimale rammer for selskaber og arrangementer, samt at drive en egentlig restaurant. De muligheder får jeg nu, og det glæder jeg mig utroligt meget til.

- Jeg har endnu ikke åbningstiderne og menukortet helt på plads, men jeg tør godt love, at der kommer godt gang i stedet igen, og jeg vil altid holde åbent, når butikkerne i gågaden er åbne, samt selvfølgelig også om aftenen. Stedet har en dejlig terrasse, hvor der skal summe af liv de fleste måneder om året. Både af lokale og af turister.

- Menukortet kommer til at omfatte café- og frokostretter i løbet af dagen, og lækker a la carte om aftenen. Stedet her er fantastisk, og fortjener for alvor at blive vakt til live igen, lyder det fra Claus Svendsen, der får hjælp fra nærmeste hold i restauranten.

- Min bedre halvdel, Malene, har sagt sit arbejde som dagplejemor op for at blive en del af teamet i restauranten og i Claus Café & Catering.

Ejerne af bygningen er Hobro Borger- og Håndværkerforening. De glæder sig over, at Claus har grebet stafetten med den historiske restaurant.

- Vi har været på jagt efter en ny restauratør et stykke tid, og er superglade for, at det blev Claus, der jo allerede er et etableret navn i branchen, fortæller Preben Jensen, formand for Hobro Borger- og Håndværkerforening.

Claus Svendsen overtager nøglerne til Theater Restauranten 1. marts og forventer at åbne 16. marts.

Indtil afløseren er fundet, fortsætter Claus endvidere som forpagter af cafeteriet i Hobro Idrætscenter. Dog maksimalt til udgangen af 2020.