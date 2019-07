Ny redningsaktion: Afblæst efter kort tid

ØSTER HURUP: Redningsberedskabet fra Station Hadsund og station Als blev ved 20.15-tiden lørdag aften alarmeret af bekymrede borgere, der på havet lidt nord for Øster Hurup havde set en jolle med tre børn ombord.

En anmelder mente at have set tre mennesker i jollen og pludselig var den ene af personerne i jollen væk. Derfor blev alarmen udløst, og udover beredskabet fra de to lokale stationer rykkede også JRCC - Joint Rescue Coordination Center - med redningshelikopter og politiet for at tjekke op på situationen.

Det bekræfter vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

- En far sejlede ud i sin jolle og tjekkede situationen og fik dem sejlet ind igen. Der var tilsyneladende ingen fare på færde, selv om det formentlig har set sådan ud inde fra kysten, forklarer vagtchefen.

- Situationen er meget lig den vi havde tidligere på dagen ved Saltum. Det er klart, at når der er tusindvis af mennesker på strandene, så kan der opstå situationer, hvor folk kommer i tvivl om hvad de ser og ikke ser, konstaterer Karsten Højrup Kristensen.

Han understreger, at der reageres hver eneste gang, og der rykkes med alt materiel, når der indløber alarmer.

- Hverken vi eller JRCC tager nogen chancer i de her situationer. Hellere rykke en gang for meget end en gang for lidt, understreger vagtchefen.