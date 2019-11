Ny rektor på gymnasium i Hobro var ikke 12-talsdreng: Det skal være okay at fejle

Mariagerfjord Gymnasiums nye rektor, den 53-årige Søren Urup, var ikke tolvtalsdreng, da han tilbage i 1980'erne var elev på selvsamme skole.

- "Hvad i alverden laver du her?" sagde min gamle engelsklærer og kiggede vantro på mig, da jeg i 1995 blev ansat på Mariagerfjord Gymnasium.

- Jeg var ikke nogen specielt lysende stjerne i engelsk, husker Søren Urup.

Han var heller ikke gode venner med latin, som han forsømte på det groveste.

Tre måneder inde i sin gymnasietid blev Søren Urup kaldt op på rektor Jørgen Freils kontor på grund af for meget fravær i latin.

Aldrig før eller siden er Søren Urup blevet skældt så meget ud.

Ove og Vagn

Alligevel husker Søren Urup sin gymnasietid som noget helt fantastisk. Han mødte undervisere, som var åbne og interesserede, og som havde lyst til at lære ham noget.

Især to lærere, som nu er gået på pension, Ove Haarup, som Søren Urup havde til samfundsfag, og Vagn Hendel, som han havde til historie, fik afgørende betydning for ham.

- Ove og Vagn introducerede mig til fagene på en helt ny måde, så jeg blev forgabt med det samme.

- Vagn sagde, at der altid skal være noget "båt-båt". Der skulle være liv, sjov og underholdning i historietimerne:

- Nogle persere, der kom myldrende den ene vej, og nogle, der kom myldrende den anden vej. Han var utrolig engageret, og det smittede.

Gå efter det, du synes er sjovt!

- Der skal altid være noget båt-båt, sagde Søren Urups gamle historielærer på Mariagerfjord Gymnasium, som gav ham skubbet i den rigtige retning. Foto: Peter Broen

Søren Urup var slet ikke i tvivl om, at det var gymnasieverdenen, han ville gøre til sin levevej, da han i 1986 blev student.

Historie var hans yndlingsfag og det, han brændte for at læse, men han fik ørerne tudet fulde af, at det var brødløst. I stedet søgte han optagelse på geografi-studiet på Roskilde universitet.

- Da min yngste søster blev student her i Hobro, mødte jeg igen Vagn, som sagde: "Søren, du skal da læse historie. Det er vigtigt, hvad du synes er sjovt og interessant!" Og sådan blev det.

25 års jubilæum i 2020

Søren Urup er i den grad vokset sammen med Mariagerfjord Gymnasium i Hobro, hvor han næste år har 25 års jubilæum som underviser.

- Den største fordel ved, at jeg har været her så mange år, er at jeg har Mariagerfjord Gymnasium "i mig", kulturelt og værdimæssigt. Skolen er en stor del af min identitet.

- Jeg vil gerne bygge videre på det, som jeg mødte, da jeg selv gik her, siger Søren Urup.

Han har gjort mottoet "Her skal man ikke kun blive til noget - man skal blive til nogen", til sit eget.

Ordene blev sagt af lektor på Mariagerfjord Gymnasium Brian Saugberg, da han i maj i år fik overrakt dagbladet Politikens pris som årets lærer i gymnasiekategorien.

- Essensen af det er, at vi skal have det almendannede med. Vi skal gøre eleverne til livsduelige, livskraftige mennesker, som tør tage del i det samfund, de en dag kommer ud i.

- Alting skal ikke have en nytteværdi. Vi skal ikke have historie for først og fremmest at få gode karakterer. Eleverne skal forstå, hvad de kommer af, så de kan få rod og fæste, siger Søren Urup.

Søren Urup får en snak med sognepræst Morten Krogsgaard Holmriis, som sammen med sin kollega i Hobro, Lili Svinth, har fast træffetid på Mariagerfjord Gymnasium, hvor elever kan opsøge dem. Foto: Peter Broen

Opgør med præstationskultur

Med sin egen gymnasietid i nogenlunde frisk erindring har Søren Urup forståelse for de elever, der kæmper en kamp for at leve op til de faglige krav.

Han tager afstand fra nutidens præstationskultur, som giver unge mennesker ondt i selvværdet.

- Jeg vil gerne prøve at gøre op med nulfejls-kulturen. Det skal være o.k. at fejle og prøve sig frem. Jeg var ikke nogen tolvtals-dreng i gymnasiet, men fik hæderlige karakterer.

- Selv om man ikke får tolvtaller, kan man godt få en god uddannelse og et meningsfyldt job, siger Søren Urup, hvis personlige karriereforløb jo beviser den påstand.

Søren Urup driller sine søstre, der ifølge ham er typiske tolvtalspiger, med at han på nogle punkter er klogere end dem - når de spiller Trivial Pursuit, vinder han tit.

Den nye rektor er klar til at drøfte, om Mariagerfjord Gymnasium i dag evaluerer på den rigtige måde. Kunne man for eksempel tage en beslutning om, at karaktergivningen venter til 2. g?

I den forbindelse efterlyser Søren Urup, at landspolitikerne spiller positivt med. Det nytter ikke, at de siger, de vil gøre op med præstationskulturen, og så bare fortsætter som hidtil:

Der stilles krav til elever i 8. klasse om, hvad de vil efter folkeskolen; krav om bestemte karakterer for at blive optaget på uddannelserne, og krav til de studerende om hurtigt at gennemføre.

Fodboldmanager som forbillede

Søren Urup er i gang med at tage en master i læring, og hans ledelsesmæssige forbillede er Jürgen Klopp, manager i fodboldklubben Liverpool.

- Han inspirerer mig, fordi han er så begejstret og vil spillerne. Han siger, at der ikke er nogen over holdet, og at han bare er en normal fyr, lyder det fra Søren Urup, som af udseende ligner Klopp.

På gymnasiet skal Søren Urup lede en stab på 100 mænd og kvinder, en masse kloge hoveder, som er specialister inden for hver sit felt.

- Når man har med kloge mennesker at gøre, skal man ikke fortælle dem; du skal gøre dit og dat. Jeg har fx ingen forstand på matematik, kun på de overordnede principper.

- Min opgave er at sørge for, at vi får fundet en retning, så de ansatte får mulighed for at udfolde sig, siger Søren Urup.

Uglen på Søren Urups kontor symboliserer visdom. Han har overtaget den fra sin forgænger, Jette Engelbreth. Foto: Peter Broen

De unges førstevalg

I omverdenen kunne han godt tænke sig, at Mariagerfjord Gymnasium kendes som det lokale gymnasium; de unges naturlige førstevalg.

- Vores fortælling står desværre ikke stærkt nok i nogle dele af kommunen, blandt andet på grund af transportmæssige udfordringer.

Søren Urup ønsker, at Mariagerfjord Gymnasium er synonym med et sprudlende, levende ungdomsmiljø, et kraftcenter af idérigdom.

I Mariagerfjord har unge ikke samme muligheder som jævnaldrende i storbyerne. De skal i højere grad selv sætte aktiviteter i gang, fx Ishuset Live i Hobro. Gymnasiet bistår gerne.

- Jeg synes, det er vigtigt at møde eleverne og være sammen med dem. Uden elever, ingen skole, siger Søren Urup, som er skolemenneske med hud og hår:

- Jeg kan godt lide at lave skolekomedie, jeg kan lide at undervise og jeg kan lide at arbejde i pædagogisk udvalg. Det er summen af det hele, fastslår han.