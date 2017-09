Ny rundkørsel på vej i industrikvarter

HOBRO: En ny rundkørsel er på vej i Hobro - nærmere bestemt i byens nordlige industrikvarter, hvor Havrevænget udmunder i Ny Hadsundvej.

Teknik- og miljøudvalget anbefaler byrådet, at det siger ja til det nye trafikanlæg. Entreprenørfirmaet Arkil er lavestbydende med en pris på 3,6 millioner kroner.

Formand for udvalget, Jørgen Hammer Sørensen (DF), Hobro, siger, at rundkørslen anlægges hovedsageligt for at imødekomme virksomhederne i området.

Trafiksluse på Kløvermarksvej

Virksomheden Nopa, der ligger på hjørnet af Ny Hadsundvej og Havrevænget, vil således få en udkørsel til det ben, som skal forbinde Havrevænget med den ny rundkørsel.

- Da Nopa i sin tid flyttede deres produktion fra Horsens til Hobro lovede vi dem, at vi ville være behjælpelig med at skaffe dem bedre adgang til deres kontorfaciliteter, siger Jørgen Hammer Sørensen.

Af hensyn til virksomheden BM Byggeindustri anlægges der en trafiksluse på Kløvermarksvej. Slusen gør, at kun lastbiler kan passere mellem rundkørslen og Kløvermarksvej.

Anlægsudgift på fem millioner kroner

Udbuddet er i øvrigt udført i samarbejde med Mariagerfjord Vand A/S, som etablerer ny regn- og spildevandsledning i området.

Hele projektet - køb af arealer, tekniske omkostninger og tilslutningsafgifter til Mariagerfjord Vand - koster en kommunal anlægsudgift på fem millioner kroner.

Kommunen lægger op til, at Mariagerfjord Vand og Hobro Fjernvarme giver en skærv til at håndtere forurenet jord under vejarealet, og at BM Byggeindustri er medfinansierende på trafikslusen.