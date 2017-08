Ny sejr sender Hobro mod toppen

FODBOLD: For tredje hjemmekamp i træk fik Hobro IK fuldt udbytte i Alka Superligaen, da sidste sæsons bronzevindere fra Lyngby blev slået med 3-0 på DS Arena.

Quincy Antipas åbnede scoringen, inden Pål Alexander Kirkevold med to sene scoringer sikrede en sejr til Hobro, der med sejren har samlet 11 point i de første 6 kampe og kun har et point op til FC Nordsjælland på førstepladsen.

Hobro sad tungt på begivenhederne i første halvleg, og allerede i kampens første minut gav hjemmeholdet et varsel om, hvad der var i vente, da Vito Hammershøy-Mistrati sendte en afslutning snert forbi mål.

Kampens næste store mulighed tilfaldt også Hobro efter 18 minutters spil. Efter godt forarbejde i højre side blev bolden serveret for Edgar Babayan, der dog måtte se sin afslutning blive flot reddet af Lyngby-målmand Mikkel Andersen.

Mikkel Andersen reddede sit hold igen seks minutter senere med en stor dobbeltredning. Først afværgede han et forsøg fra Pål Alexander Kirkevold. Vito Hammershøy-Mistrati fulgte op tæt under mål, men på forunderlig vis misbrugte midtbanespilleren den store chance.

Det trak gevaldigt op til en Hobro-scoring, og efter en halv times spil fik hjemmeholdet den fortjente forløsning. Björn Kopplin stod for forarbejdet, inden Quincy Antipas med en fornem afslutning sendte bolden i nettet til 1-0 til Hobro.

Fra anden halvlegs start var Hobros dominans dog forvandlet til passivitet, og al initiativet blev overladt til Lyngby, der flere gange sværmede om Hobro-målet i anden halvlegs første kvarter.

Efter 66 minutter kom Lyngby det nærmeste, man hidtil havde været på en udligning, da Jesper Christjansens forsøg blev rettet af og akkurat sneg sig forbi mål.

Hobro truede med jævne mellemrum dog fortsat Lyngbys mål, og efter 70 minutter var hjemmeholdet tæt på 2-0, men Vito Hammershøy-Mistrati måtte igen se et forsøg snige sig lige forbi mål.

Et kvarter før tid fik Hobro en ny god mulighed efter en omstilling, men den formøblede Danny Olsen, da han sendte bolden langt over Lyngby-målet.

Otte minutter før tid nærmede Lyngby sig dog igen en udligning efter et hjørnespark, men Jeppe Brandrup måtte se sit forsøg gå lige forbi mål.

Nærmere en udligning kom Lyngby dog aldrig, og i stedet kunne Hobro cementere sejren i kampens overtid, da Mikkel M. Pedersen serverede bolden for Pål Alexander Kirkevold, der let kunne sparke 2-0-scoringen det sidste stykke over stregen. I de allersidste sekunder fik Kirkevold også scoret sit fjerde mål i sæsonen, da nordmanden sikkert udnyttede en friløber til at score til slutresultatet 3-0.