Ny skoleleder på Hadsund Skole fundet

HADSUND:Den nye skoleleder på Hadsund Skole fra 1. april 2020 bliver Anne Mette Thorsen, som blev valgt blandt et felt på 14 ansøgere.

Dagtilbuds- og skolechef i Mariagerfjord Kommune Berit Vinther er glad for at kunne tiltrække en yderst kompetent og erfaren leder til Mariagerfjord Kommune.

- Jeg glæder mig til samarbejdet og var især imponeret over Anne Mettes evne til at have blik for både børn, forældre, medarbejdere, tillidsvalgte, lederteamet og lokalsamfundet under begge ansættelsessamtaler, uddyber Berit Vinther i en pressemeddelelse.

Herudover fremhæver hun den kommende skoleleders evne til at tænke isammenhænge - både på tværs af Dagtilbud og Skole, Skole og ungdomsuddannelsesområdet samt indbyrdes mellem afdelingerne på skolen.

- Det var spændende at høre Anne Mettes ideer til samarbejdet på 0-18 års området, som jeg også har et stort fokus på, fortæller Berit Vinther.

Anne Mette Thorsen fortæller, at hun kommer med ideer til samarbejdet både imellem skolens afdelinger og med dagtilbudsområdet og lokalsamfundet generelt, men at udvikling skal ske med respekt for det eksisterende.

- Min oplevelse af Hadsund Skole er, at det er en veldrevet skole med et stort medarbejder- og forældreengagement og jeg glæder mig til at blive en del af lederteamet. Jeg mener, at ordentlighed samt en anerkendende tilgang i alle relationer skaber de bedst mulige rammer for trivsel, samarbejde og læring, siger Anne Mette. Vinther.

Anne Mette er 48 år og bor i Randers sammen med sin søn.

Siden 2008 har Anne Mette arbejdet som henholdsvis viceskoleleder og skoleleder i Randers Kommune.