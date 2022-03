Fem kvinder blev overfaldet samme sted: Nu er der nyt i sagerne

En serie overfald på kvinder, der gik på et bestemt fortov i Hobro om natten, har skabt utryghed og sat en skræk i livet på mange borgere.

To mænd på 33 og 40 år har i længere tid været sigtet i sagen. De er sigtet for voldtægtsforsøg. Begge nægter sig skyldige.

Mændene er kommet i søgelyset, fordi "visse ting i efterforskningen pegede i deres retning", oplyser politiet. De har i øvrigt ingen relation til hinanden.

Nu er der en ny udvikling i sagen.

- Sagen har været efterforsket meget, meget grundigt, siger politikommissær Mikkel Brügmann, efterforskningscenter Himmerland i Hobro. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Politiet har netop besluttet at frafalde sigtelserne mod de to mænd.

Det oplyser politikommissær Mikkel Brügmann fra efterforskningscenter Himmerland i Hobro til Nordjyske.

- Vi har undersøgt dna-spor i flere af overfaldssagerne, og der har ikke været et match med de sigtede. Det viser de svar, vi har fået fra Retsgenetisk institut, og som vores jurister efterfølgende har vurderet, siger Mikkel Brügmann.

Dna-sporene er typisk blevet afsat af overfaldsmanden på kvindens overtøj.

Set fra politikommissær Mikkel Brügmanns perspektiv er det kedeligt, at politiet ikke har kunnet pågribe nogen i sagen og få dem dømt.

- Sagen har været efterforsket meget, meget grundigt. Der er ikke nogen efterforskningsmæssige skridt, vi mangler at tage. Men hvis nogle borgere sidder inde med viden eller har oplysninger, er vi naturligvis klar til at genoptage sagen, siger Mikkel Brügmann.

Det samme gælder, hvis politiet på et senere tidspunkt i forbindelse med en voldssag udtager dna fra en sigtet person. Disse dna-spor kan blive holdt op imod de spor, man har fra kvindernes overtøj.

Fem kvinder overfaldet

I alt fem kvinder er blevet overfaldet i området mellem Rema 1000 og boligblokkene på Mariagervej mellem februar 2019 og september 2021.

Dette fortov i Hobro er blevet berygtet som et utrygt sted at færdes. Det sidste overfald fandt sted i september 2021 og gik ud over en 30-årig kvinde. Arkivfoto: Henrik Bo.

Det seneste overfald 26. september om natten gik ud over en 30-årig kvinde, og politiet betragter det som forsøg på voldtægt.

Fælles for sagerne er, at kvinderne kommer gående til fods om natten, da en ukendt mand overfalder og befamler hende. Kvinden råber op, vrister sig fri og løber fra stedet.

Overfaldet i september 2021 er det sidste, som politiet har kendskab til. Så vidt Mikkel Brügmann er orienteret, er der ikke sket overfald på fortovet mellem Rema og boligblokkene siden da.

- Den omtale, der har været i pressen, kan måske have bevirket, at dem, der har gjort det, har fundet ud af, at det ikke er det smarteste, formoder Mikkel Brügmann.

Voldtægtsforsøg på Store Torv

Politiet har heller ikke oplevet et gennembrud i efterforskningen af et voldtægtsforsøg på Store Torv i Hobro natten til 9. oktober 2021.

Den nat havde en kvinde netop forladt et værtshus, da hun blev anråbt af tre mænd. De holdt hende tilbage og tog tøjet af hende. Det lykkedes for kvinden at løbe fra stedet.

Politiet efterlyste vidner i sagen, ligesom man har undersøgt overvågningsvideoer fra midtbyen. Det bragte bare ikke politiet nærmere en mistanke mod nogen, oplyser Mikkel Brügmann.

Natteravne flyver igen

De mange natlige overfald på kvinder i Hobro blev den direkte årsag til, at Natteravnene igen fik luft under vingerne.

Trine Leth Sørensen, 36 år og mor til tre, fik i oktober på kort tid trommet en masse frivillige sammen, som den dag i dag går på gader og stræder i Hobro i de mørke timer.

- Jeg tror, at Natteravnene gør noget godt for byen og er med til at skabe tryghed, siger politikommissær Mikkel Brügmann.