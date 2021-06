Nye forpagtere tiltræder i Bies Bryghus 16. juni

Sherzad Anderakht og Nicolai Petersen bliver nye forpagtere af Restaurant Bies Bryghus i Hobro.

16. juni overtager de stafetten fra Hans-Henrik Pedersen, der de seneste seks år har stået i spidsen for restauranten i de historiske omgivelser i hjertet af Hobro.

Sherzad Anderakht og Nicolai Petersen har tidligere arbejdet sammen på Terndrup Kro og Restaurant Vildmosen i Øster Hurup.

Sidstnævnte sted driver Sherzad fortsat, og derfor vil det primært være Nicolai, der kommer til at tage sig af Restaurant Bies Bryghus i Hobro.

”Vi glæder os rigtigt meget til at overtage dette fantastiske sted i Hobro. Et sted med massevis af historie, og som vi selvfølgelig vil sætte vores eget præg på”, lyder det fra de to. Foto: Jesper Bøss

Nicolai Petersen bor i Arden og er udlært kok, og ud over erfaringen fra Terndrup Kro og Restaurant Vildmosen har han også været køkkenchef på Tylstrup Kro og arbejdet i køkkenet på et hotel på Island.

Sherzad bor i Øster Hurup, og har, udover at være indehaver af Restaurant Vildmosen, været i praktik på Søgaards Bryghus i Aalborg og haft et pizzeria i Skive.

Da han gik på universitetet for at læse bioteknologi skrev han et helt speciale om øl, hvilket jo kan være ganske brugbart, når man nu bliver restauratør i en restaurant med eget bryghus.

- Vi glæder os rigtig meget til at overtage dette fantastiske sted i Hobro. Et sted med massevis af historie, og som vi selvfølgelig vil sætte vores eget præg på, både med hensyn til menukortet og indretningen.

- Vi vil have fokus på både det gode, klassiske danske køkken og det lidt finere franske køkken. Samtidig vil vi lave nogle tiltag, hvor øllet kommer til at spille en endnu mere væsentlig rolle end hidtil, fortæller de to, der også vil ændre lidt på stilen – både inde og ude.

- Udenfor vil vi gøre den flotte gård endnu mere indbydende, blandt andet med flere blomster, planter og parasoller, fortæller de.

Den smukke og historiske gårdhave, som de to nye forpagtere vil sætte endnu mere i spil som en del af restauranten. Foto: Jesper Bøss

Formand for Bies Bryghus, Jesper Mikkelsen, er begejstret over det nye værtspar.

- Allerførst vil jeg sige kæmpe tak til Hans-Henrik Pedersen, der de seneste seks år har løftet restauranten til et fantastisk niveau og på alle måder efterlader et veldrevet og meget anerkendt sted til de to nye.

- Vi har haft et pænt antal, der har været interesseret i forpagtningen af restauranten, men efter en proces sammen med rekrutteringsfirmaet Komplex her i Hobro, er vi overbeviste om, at vi har fundet de helt rigtige.

- Vi er i hvert fald meget begejstrede over deres engagement og mange nye idéer, og så har de jo begge vist deres faglighed på et højt niveau. Vi glæder os meget til det nye samarbejde og til at Restaurant Bies Bryghus kan udvikle sig endnu mere, siger Jesper Mikkelsen.

De to nye overtager alle restaurantens aftaler i ordrebogen, ligesom alt personale – undtagen Hans-Henrik - også fortsætter.