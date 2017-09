Nye spilletidspunkter i Superligaen

FODBOLD: Det er snart slut med to fredagskampe i Alka Superligaen, for fremover skal der i stedet spilles fire kampe om søndagen.

Sådan lyder budskabet i en pressemeddelelse fra Divisionsforeningen, der har besluttet at ændre på kamptidspunkterne med virkning fra 12. spillerunde.

- Den samlede vurdering er, at en kamp mere søndag er en fordel. Fans og fodboldinteresserede har efterspurgt det - og samtidig har der også været et ønske om at ændre fredagstidspunktet, hvor klubber har ment, at kl. 18 var for tidligt, mens 20.15 var for sent, lyder det fra Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen i en pressemeddelelse.

Ændringen betyder, at der fremover spilles en enkelt kamp om fredagen klokken 19, mens der om søndagen spilles fire kampe henholdsvis klokken 12, 14, 16 og 18. Der spilles fortsat en enkelt kamp lørdag og en enkelt kamp mandag. De to kampe er fastlagt til henholdsvis klokken 16 om lørdagen og klokken 19 om mandagen.