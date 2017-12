Nykredit overtager kæmpe kvægbrug

ASTRUP: Tvangsauktionen over et af landet største kvægbrug, Tinghøjgaard ejet af familien Bøje Pedersen, var tirsdag formiddag et tilløbsstykke med omkring 50 tilhørere, men da det kom til stykket, var der kun et bud, da bedriften kom under hammeren.

Buddet kom fra Nykredit Realkredit, der er største panthaver i bedriften, og lød på 135 millioner kroner.

Med omkostninger - størstebeløbet - skal realkreditselskabet betale i alt 141 millioner kroner.

Buddet svarer til det beløb, som Nykredit Realkredit har til gode hos de fire tidligere, nu konkursramte, ejere af Tinghøjgaard.

Med dagens tvangsauktion kan den næststørste kreditor i konkursboerne, Jyske Bank, vinke endeligt farvel til et tilgodehavende på omkring 60 millioner kroner.