Nyt job til konservativ viceborgmester: Han skal hjælpe forfulgte kristne

MARIAGERFJORD:Styrk støtten til forfulgte kristne. Sådan lyder opgaven for Jens-Henrik Kirk, som til august begynder i en stilling hos Open Doors Danmark.

Jens-Henrik Kirk skal styrke arbejdet med at skabe kontakt til potentielle partnere blandt kirker og virksomheder. Ansættelsen træder i kraft den 1. august, oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

- Jeg er meget begejstret for at kunne tilknytte Jens-Henrik Kirk til vores organisation. Ansættelsen sker for at give denne del af vores indsats et ekstra skub samt intensivere vores samarbejde med politikere, fortæller René B. Ottesen, generalsekretær i Open Doors Danmark.

Jens-Henrik Kirk er 2. viceborgmester i Mariagerfjord Kommune og var efterskoleforstander i Mariager gennem 14 år. Han har drevet egen virksomhed og været leder af Pinsebevægelsens sommerkonferencer.

Det er således en mand med solid politisk erfaring samt et bredt netværk blandt både skoleledere, præster og erhvervsfolk, som Open Doors Danmark har fået med på holdet.

- Den forfulgte kirke har altid stået mit hjerte nær, og jeg ser frem til at skulle bidrage med mine kompetencer og mit netværk i forhold til at støtte og opmuntre forfulgte kristne verden over, siger Jens-Henrik Kirk i pressemeddelsen.

- Jeg tror efterhånden, at alle i Danmark er klar over, at situationen er alvorlig for kristne i mange lande. Derfor er der brug for, at alle os, som lever i lande, hvor der ikke kun er religionsfrihed af navn, men også af gavn, træder i karakter på vegne af den forfulgte kirke.

- De kan ikke kæmpe kampen alene, men har brug for, at vi støtter, hjælper og opmuntrer dem, fastslår han i pressemeddelsen.

Open Doors er en international ngo, som siden 1955 har arbejdet blandt forfulgte kristne i flere end 60 lande verden over. Den danske afdeling har eksisteret siden 1996.