Nyt kultur- og rådhus: Så vildt kan det blive

HOBRO:Det er et stort byggeri, store tanker og en dyr regning, som ligger bag visionen om et nyt kultur- og rådhus i hjertet af Hobro. Herfra skal pumpes liv og aktivitet i midtbyen, når kommunalt ansatte og kulturens forbrugere i hundredvis får deres daglig gang.

De første streger er slået og lommeregneren har spyttet et vejledende prisskilt ud på det ambitiøse projekt, men planen er på kravlestadiet og kan blive tacklet af banen mange gange, inden byrådet måske siger ”kør”.

Egentlig skulle de folkevalgte allerede her i foråret have forholdt sig til den forundersøgelse, som nu er klar. Men borgmester Mogens Jespersen oplyste for nyligt, at den politiske behandling er udsat, fordi byrådet pludselig også skal tage stilling til et andet kæmpeprojekt i Hobro: uddannelsesstedet ”Campus Bro 1”, der potentielt kan få plads til 950 studerende og skal ligge tæt på Hobro Havn.

Forundersøgelsen af Hobro kultur- og rådhus er lavet af arkitektfirmaerne LYTT og AART med en politisk styregruppe på sidelinjen og med input fra adskillige kulturaktører.

Væk med gågadeejendom

Arkitekterne forestiller sig et byggeri på grundene med det nuværende Hobro Bibliotek samt matriklerne Adelgade 26-28, som i dag huser Matas, diskotek Buddy Holly og frisørforretningen Din Frisør.

Hvis kultur- og rådhuset bliver til virkelighed, ryger bygningen på Store Torv med blandt andet Matas. Arkivfoto: Bo Lehm

Alle disse bygninger skal fjernes, så et nyt i tre etager kan rejses.

Netop Adelgade 26-28 forsøgte byrådet i fjor at købe af konkursboet efter det fallerede KKN Ejendomme, men private investorer bød over. Byrådet har dog signaleret, at en ekspropriation kan komme på tale.

Skitse over området ved Store Torv i Hobro. Fra ”Hobro Kultur - og rådhus - forundersøgelse”, Arkitektfirmaerne LYTT og AART

Baggrunden for planen er, at biblioteket ikke længere er tidsvarende. Samtidig vil man gerne samle de kommunale administrationer, som i dag ligger i Korsgade og på Nordre Kajgade i Hobro. En forventet gevinst er, at et moderne bibliotek, et rådhus med 159 medarbejdere og en masse andre kulturelle aktiviteter vil skabe nyt liv i midtbyen til gavn for handelslivet i centrum.

Blandt de mulige kulturelle beboere tænkes Mariagerfjord Kulturskole med 700 elever. Således indeholder skitserne en stor sal med plads til 270 tilskuere.

Der tænkes ligeledes i mange deleområde, hvor kommunens folk kan arbejde om dagen, mens kulturlivet rykker ind om aftenen.

Skitse fra ”Hobro Kultur - og rådhus - forundersøgelse”, Arkitektfirmaerne LYTT og AART

Arktikterne har beregnet en afstand på 600 meter mellem Hobros to fjorde, Vesterfjord og Mariager Fjord. Derimellem ligger Store Torv - og måske det nye kultur- og rådhus, som skal binde fjordene og deres natur sammen.

Derfor skal man kunne gå ad stierne fra havnen til Store Torv og vandre gennem det åbne biblioteksområde videre ud i Bies Have, der grænser ned til Vesterfjord. En ny, stor legeplads er tænkt indrettet i Bies Have.

Kulturelt smørhul

Hvis kultur- og rådhuset bliver en realitet - og der er som bekendt et stykke vej til virkeligheden - kommer det til at ligge i et kulturelt smørhul: Mod nord ligger den historiske Bies Gård med bryggeri, Kunstetagerne med udstillinger og Rud Thygenses Arkiv med effekter efter den berømte møbelarkitekt og designer.

Der tænkes i muligheden for at lave gennemgang mellem kulturhus og Bies Gård.

Nybyggeriet vil også ligge klos op ad Biecentret med mange aktiviteter for ældre, og det foreslås, at Biecentret og kulturhuset deler køkken.

Mod vest ligger den historiske Bies Have og Vesterfjord med musikøvestedet Ishuset.

Mod syd hedder naboen Hobro Teater og biografen Filmteatret.

Nyt kultur- og rådhus? Mariagerfjord Kommune overvejer at bygge et nyt kultur- og rådhus på Store Torv i Hobro. Der skal fortsat være kommunal administration på de nuværende adresser i Hadsund, Mariager og Arden, men tanken er at samle funktioner, der i dag er på Nordre Kajgade og i Korsgade i Hobro. Det drejer sig om borgmesterkontor, arbejdsmarkedsforvaltning og borgerrådgivning med 159 medarbejdere. I tilknytning til rådhuset tænkes forskellige kulturfunktioner. På Store Torv-området ligger i forvejen biblioteket, museet Kunstetagerne, Hobro Teater, Filmteatret og ældrecentret Bie Centret. Ideen med kultur- og rådhuset hænger også sammen med kommunens forsøg på at styrke livet - ikke mindst handelslivet - i Hobros midtby. For et år siden besluttede byrådet at iværksætte en forundersøgelse, og man hyrede efterfølgende arkitektfirmaerne LYTT og AART. Nu er forundersøgelsen færdig, og arkitekterne præsenterer tre forskellige scenarier. Det mest vidtgående vurderes at koste langt over 200 millioner kroner. Det indebærer et nybyggeri i tre etager på Store Torv, hvor biblioteket og Adelgade 26-28 med bl.a Matas og Buddy Holly i dag ligger. Bygningen kan rumme over 6000 kvadratmeter inklusiv en sal med plads til 270 tilskuere. Her kan også indrettes nyt rådhus og nyt bibliotek. Desuden bliver der plads til Mariagerfjord Kulturskole med 700 elever og møde- og aktivitetslokaler til en række andre kulturaktører og foreninger. VIS MERE

- Fantastisk scenarie

Det har været en bunden opgave for arkitekter og styregruppe at finde rum til både et nyt bibliotek og den kommunale administration. Men Jane Grøn (S), formand for kultur- og fritidsudvalget i Mariagerfjord Kommune, hæfter sig ved, at mange af byens kulturaktører er blevet hørt.

- Så det er ikke en plan, der kommer oppe fra, siger hun.

Kulturudvalgsformand Jane Grøn er begejstret for mulighederne i et nyt kultur- og rådhus. Arkivfoto: Kurt Bering

Hun betegner det som et fantastisk scenarie, hvis f.eks. Mariagerfjord Kulturskole kan blive en del af et ny kulturhus.

- Det vil give et utroligt liv, at der hele tiden kommer elever i kulturhuset. De vil lettere kunne møde hinanden, og det bliver lettere at skabe samarbejde med f.eks. biblioteket.

Som politisk ansvarlig for det kulturelle område glæder hun sig over, at byrådet har fået øjnene op for kulturens værdier. Men hun erkender, at økonomien er en udfordring.

- Derfor er jeg enig i, at vi i byrådet nu trækker luft ind og tænker os godt om, siger Jane Grøn.

217 millioner kroner

For penge koster det. Forundersøgelsen opstiller tre scenarier med forskellige størrelser og indhold. Den anslåede pris lyder på 173 millioner for det billigste og 217 millioner kroner for det dyreste.

Foto af det centrale Hobro, der kan få et markant anderledes udseende. Skråfoto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

I alle tre forslag er det nødvendigt at bygge bagud mod Bies Have, og derfor ryger nogle af de nuværende parkeringspladser. Man peger på, at 175 nye parkeringspladser kan anlægges på Cirkuspladsen i Korsgade tæt på Ambupladsen i Hobro.

Forundersøgelsen noterer, at der aktuelt er mange parkeringspladser på ”Texaco-grunden” ved havnen. Men præcis denne grund er i tankerne som areal for det nye ”Campus Bro 1”

Byrådet har afsat 700.000 kroner til at lave forundersøgelsen.

Læs også artiklen om, hvordan vigtig gågade-ejendom blev købt for næsen af byrådet: