Nyt parkeringsmekka uden el-ladestandere - øv, når vi gerne vil den grønne omstilling

Det er bare brandærgerligt, at Mariagerfjord Kommune ikke må sætte el-ladestandere op, når den alligevel er i gang med at indrette 37 nye p-pladser centralt i Hobro.

- Den er en ærgerlig lovgivning, der er i Danmark. Det er øv, når vi gerne vil den grønne omstilling, siger formand for teknisk udvalg Jørgen Hammer Sørensen (DF).

Blå og røde politikere i Mariagerfjord Kommune er enige om, at det vil klæde de nye parkeringspladser på Brotorv i Hobro, at de gøres klar til morgendagens forventede store el-bilpark.

- Så selv om vi ikke må, smider vi nogle tomme rør ned i jorden, som dem, der leverer el, kan benytte. Så slipper vi for at brække hele p-pladsen op, når det bliver aktuelt, siger Jørgen Hammer.

Giv dem et tip!

Leif Skaarup (S) gør gældende, at det vel ikke er forbudt at spørge dem, der leverer el, om de er interesserede, og tippe dem om, at Mariagerfjord Kommune er på vej i jorden ved Brotorv?

- Det er håbløst at lave så mange p-pladser (Brotorv udvides fra 115 p-pladser til 152, red.) med så få ladestandere, sagde Leif Skaarup på torsdagens byrådsmøde.

Han henviste til en oplysning om, at der kun kan opsættes tre ladestandere på Brotorv. Siden er det korrigeret til, at kommunen slet ikke må opstille el-ladestandere på offentlige p-pladser.

- Hvis vi bygger et nyt offentligt byggeri, for eksempel et rådhus, SKAL vi lave el-ladestandere. Men vi må ikke på en offentlig parkeringsplads, undrer borgmester Mogens Jespersen sig over.

Mogens Jespersen forudser, at vi i 2030 kører i el-biler "allesammen". Det kræver, at kommunerne spiller med.

Borgmesteren er bekendt med, at Kommunernes Landsforening presser på for at få lavet loven om, så kommunerne kan bidrage positivt til en grøn omstilling af den danske bilpark.

- Hvis vi skal fremtidssikre, skal op mod halvdelen af p-pladserne være med ladestandere, mener den konservative Jens-Henrik Kirk.

100 års hændelse

Det nye parkeringsmekka i Hobro bliver på Brotorv nord for Jutlanderstien. Der indrettes i alt 152 pladser mod i dag 115. I samme ombæring afmærkes en ekstra handicap-p-plads.

Klimaet er der også tænkt på. Smarte tekniske løsninger gør, at der højst vil komme til at stå ti centimeter vand på pladsen, når himmel og jord står i et.

Også ved en "100 års hændelse", hvor alt sejler. Man bør dog trække i gummistøvler og køre hensynsfuldt, men Brotorv vil stadig kunne fungere som p-plads, vurderer sagkundskaben.

Ansigtsløftningen af det centrale torv i Hobro koster skatteyderne 4,3 millioner kroner. Byrådet sagde torsdag aften o.k. til, at man entrerer med lavestbydende entreprenør.

Når Mariagerfjord Vand er færdige med deres del af arbejdet, går kommunen i gang med sin del. Det forventes at blive i midten af april 2021. Anlægsarbejdet vil vare til midt i september 2021.

Når Mariagerfjord Kommune renoverer Brotorv, må det forventes, at p-pladsen spærres delvist af. I en periode kan trafikanterne altså forvente at blive henvist til andre parkeringspladser i byen.

Det bliver bøvlet, før det bliver godt.