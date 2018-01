Nyt sognehus blev indviet

HØRBY: Jamen, har præstegården i Hørby ikke altid været trelænget?

Sådan er det i hvert fald hurtigt kommet til at virke, efter at det nye sognehus er føjet til på den ene side af præstegården - i samme stil og med højt til loftet.

Men ikke for højt.

- Det måtte jo heller ikke dominere. Hovedhuset skulle stadig være højere, forklarede arkitekt Ebbe Schmidt Nielsen ved den officielle indvielse søndag, som omkring 70 deltog i.

- Vi begyndte jo at bruge sognegården i september, og alle er så glade for at være her, både konfirmander, minikonfirmander, strikkeklubben og sangkoret. Der er en utrolig god lyd og masser af lys, sagde Elin Hedegaard, formand for menighedsrådet i Øls-Hørby-Døstrup.

Hele herligheden i Hørby har kostet 2,7 millioner, for det var det beløb, provstiudvalget godkendte, og budgettet holdt.

Den officielle indvielse har afventet, at også den nye parkeringsplads blev anlagt.