Nyt tilbageslag for Justesen

FODBOLD: Der er udsigt til yderligere ventetid for Hobro IK’s superligaanfører Mads Justesen, som efterhånden har kæmpet med en knæskade i halvanden måned.

En skade, der oprindeligt var varslet til at holde forsvarsveteranen ude i fire uger, men som efter en scanning har vist sig at være værre end først antaget.

Det betyder, at forsvarsspilleren nu igen er tilbage på kondicykel og løbebånd - for at give knæet ro til at hele.

- Jeg håber, vi snakker om uger i stedet for måneder, men det er umuligt at vide. Det værste er uvisheden, siger Mads Justesen.

Han håber fortsat, at skaden ikke er så alvorlig, at han mister sin fodboldform og dermed chancen for at spille mere i efteråret.

- Jo længere tid der går, jo længere tid skal man bruge på at komme tilbage. Jeg vil gerne tilbage i efteråret, men selv hvis det sker, så bliver det nok ikke på den måde, jeg håbede på, fortæller han.

Han trøster sig dog med, at holdkammeraterne præsterer på banen, og at han fortsat kan bidrage fra bænken med sine efterhånden 22 års erfaring i den nordjyske fodboldklub.