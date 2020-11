Nytårskur aflyses på grund af coronasmitte

MARIAGERFJORD:Mariagerfjord Kommune og det lokale erhvervsråd har besluttet at aflyse nytårskuren for det lokale erhvervsliv.

Fjordkommunens erhvervsfolk har tradition for at mødes til kransekage og hyggeligt samvær, og sådan skulle det også have været i begyndelsen af det nye år. Men på grund af risikoen for spredning af coronavirus er arrangementet aflyst. Det fremgår af en pressemeddelelse torsdag.

- Corona har sat vores erhvervsliv under et gevaldigt pres, og der er behov for, at vi står sammen om at holde hånden under vores virksomheder og beskæftigelsen i vores kommune. Derfor er det selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan mødes og udveksle synspunkter og ideer til, hvordan vi bedst muligt kommer igennem krisen, siger borgmester Mogens Jespersen.

Mariagerfjord Erhvervsråd ærgrer sig også over, at Covid-19 har kuldsejlet nytårskuren.

- Lige nu er vi særligt opmærksomme på, hvordan vi kan hjælpe vores lokale virksomheder. Nogle mangler simpelthen omsætning og har røde tal på bundlinjen, mens andre mangler arbejdskraft på grund af den aktuelle nedlukning af de syv nordjyske kommuner, siger erhvervschef Michael Christiansen.