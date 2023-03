Økonomiudvalg kræver potentiel nye drejebog for megaanlæg skærpet

MARIAGERFJORD:Onsdag behandlede økonomiudvalget i Mariagerfjord en indstilling fra kommunaldirektøren ved navn "principper for placering af anlæg til produktion af vedvarende energi i Mariagerfjord Kommune."



Principperne, de skulle behandle, er tænkt som et udgangspunkt, både borgere og forvaltning kan forholde sig til, når kommunen modtager en ansøgning fra en virksomhed eller privatperson, der gerne vil lave et anlæg til vedvarende energi. Lige fra ønsket om det lille, private solcelleanlæg på taget af et hønsehus, til de kæmpestore, såkaldte "energi-øer", vi tidligere har beskrevet her i avisen.



Med andre ord en slags drejebog for alle processerne rundt om placeringen af anlæg til vedvarende energi i fremtiden, i Mariagerfjord Kommune.

Politikerne i økonomiudvalget blev således præsenteret for et udkast til de principper, forvaltningen havde forberedt, og skulle herefter tage stilling til, hvorvidt de ville godkende principperne i sin nuværende udformning, eller om der var noget, de gerne ville have ændret, skærpet, afskaffet eller omformuleret, inden de eventuelt ville sende dem videre til afstemning i byrådssalen.



Borgmester Mogens Jespersen fortæller, at udvalget havde en god snak frem og tilbage, men at de ikke tog en beslutning på onsdagens møde. I stedet sendte de udkastet tilbage til forvaltningen og aftalte at mødes igen d. 19-04.

- Og så håber og tror vi på, at vi kan gøre principperne færdige, så de kan komme op på byrådsmødet ugen efter, d. 27. april, siger Mogens Jespersen.

Årsagen til, at udvalget sendte teksten tilbage til forvaltningen, er, at de har et ønske om at få skærpet to punkter i relation til principperne, inden de træffer sin afgørelse.

Punkt nummer 1 handler om, at politikerne ønsker at få skærpet retningslinjerne i forhold til høring af borgere, hvis man for eksempel vælger at gå videre med en potentiel ansøgning fra et firma, der ønsker at bygge et anlæg i en af de tre, dertil udpegede områder.

- Vi vil have nogle klare principper ind omkring, hvordan dialogen skal være med borgerne, hvis vi modtager et forslag om et anlæg. Hele den høringsproces, der går i gang, med borgermøder og så videre. Det skal vi altså have præciseret over for borgerne, så enhver kan gå ind og læse: "hvilke muligheder har jeg, og hvad er mine rettigheder, hvis der kommer et forslag til sådan et anlæg?", siger Mogens Jespersen.



Punk 2 handler om, at økonomiudvalget ikke syntes, at de kort, de hidtil havde modtaget, var tydelige nok.



Kortene, forvaltningen lagde frem foran dem, viser ganske vidst de tre områder i kommunen, hvor de vurderer, at man i fremtiden kan overveje at anlægge store energiøer på landjorden. Men på forvaltningens kort var områderne indhegnede af nogle diffuse, uldne grænser - og dét skal der laves om på, mener økonomiudvalget.

- De kort, vi ønsker at tage stilling til på vores næste møde, skal være mere præcise. Folk har jo ringet og spurgt: "Hvor går stregen henne?", så vi skal blive mere klare i vores udmelding, siger Mogens Jespersen.



Økonomiudvalget har således aftalt, at de mødes igen d. 19. april, hvor de på ny vil tage stilling til indstillingen fra forvaltningen. Denne gang på baggrund af de to ovennævnte præciseringer.



Vælger udvalget til denne tid at sende indstillingen videre til afstemning i byrådssalen, vil byrådet skulle tage stilling til en endelig vedtagelse - eller et potentielt afslag - af principperne til byrådsmødet d. 27. april.