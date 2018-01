Østkyst-sommerhuse plaget af indbrud

ALS/ØSTER HURUP: Nordjyllands Politi kan igen berette om en stribe af indbrud i fritidshuse på østkysten i Mariagerfjord.

Fire af indbruddene er sket på Halvrebene i Als mellem 28. december og 7. januar, mens det også er gået ud over et sommerhus i Fruerlund Plantage ved Øster Hurup mellem 3. og 7. januar.

I det første indbrud i Halvrebene blev en rude i en køkkendør aflistet, hvorefter der blev stjålet 40 flasker vin, to flasker whisky samt en sparebøsse med et ukendt beløb.

Det blev ikke stjålet noget i det næste indbrud, hvor en terrassedør blev opbrudt. Samme fremgangsmåde blev brugt i det tredje indbrud, hvor der endnu ikke er overblik over, hvad der kan være stjålet.

I det fjerde indbrud blev et vindue til udestuen opbrudt. Her venter man på, at husets indehaver kommer til stedet for at se, hvad der eventuelt er forsvundet.

I sommerhuset i Fruerlund Plantage blev låsen til indgangsdøren opbrudt, hvorefter tyvene forsvandt med en Verner Panton loftlampe, en Wegner sofa og to Wegner lænestole.