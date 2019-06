Det gode skib Olga tilbage i Hobro efter Atlanterhavs-færd

HOBRO: Det gode skib Olga vendte søndag tilbage til Hobro efter at have krydset Atlanterhavet to gange. Ombord var Henrik Lohmann og Poul Gjersbøl, Hobro, som drog på langfart sankthans sidste år og dermed har været på havet næsten et år.

Olga lagde til ved Hobro Værft, hvor familie, venner og bekendte stod klar til at give besætningen en varm velkomst.

De havde fulgt Olgas indsejling i Mariager Fjord fra platformen på Det Maritime Kulturcenter og set, hvordan Olga noget af vejen fulgtes med Turbåden Svanen.

På broen blev der krammet og fældet tårer, og man skålede i akvavit.

Henrik Lohmann og Poul Gjersbøl lagde sidste år ud med at sejle til De Kanariske Øer og stak derfra til Caribien. Hjemturen gik fra Martinique via Azorerne og England. Undervejs er børn, hustruer og venner stødt til som gaster for kortere eller længere perioder.

- Vi har sejlet i alt 10.000 sømil. Nogle har været en fryd, andre har vi kæmpet for. Alle har prøvet en tur gennem kahytten og fået en blodtud.

- Jeg er taknemmelig for at være kommet så langt og over den hjælpsomhed og venlighed, folk har mødt os med alle steder.

- Den vil jeg gerne give videre til folk, som kommer her til landet, sagde skipper Henrik Lohmann i en tale, som han holdt ved masten på skibet.

For skipper er det en gammel drengedrøm, der er gået i opfyldelse.

Henrik Lohmann og Poul Gjersbøl øvede sig for to år siden ved at sejle fra Hobro til Svalbard i Nordnorge og retur.

Det gik så godt, at det gav de to venner mod på at give sig i kast med det store Atlanterhavs-eventyr.

Besætningen har holdt familie og venner velinformeret via gruppen ”Olga på tur” på Facebook.

De gode oplevelser har stået i kø, men der har også været kriser, som da motoren stod af midt på Atlanterhavet og forstaget sprang.

Nu er alle hjemme igen i god behold og har fast grund under fødderne.