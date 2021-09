Oliver og Dennis: Misbrug var ved at slå os ihjel

NORDJYLLAND:Dennis var sygemeldt med stress fra sit murerjob, og for at dulme nerverne drak han tæt. Han var kommet så langt ud, at han var bange for, at kroppen ville sige stop. Et årelangt alkoholmisbrug var eskaleret til 30 øl om dagen.

Oliver var i mange år en del af Aalborgs kriminelle miljø. Han var afhængig af hash, amfetamin og kokain. En dag kom han ud for en alvorlig ulykke i stofpåvirket tilstand. Oliver faldt ned fra en jerntrappe på 1. sal og blev lagt i koma.

I dag er Oliver clean på tredje år, og Dennis rører ikke en dråbe alkohol.

Sidste chance