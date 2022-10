Oliver troede ikke på sig selv - men det gjorde hans mester

HOBRO:24-årige Oliver Guldager Andersen har lige bestået sin svendeprøve og kan kalde sig udlært tømrer. Det er der i bund og grund ikke noget usædvanligt i. Hvert år bliver der uddannet 1600 tømrere i Danmark.

Men det, som gør Olivers præstation til noget ud over det sædvanlige er, at han har haft en stribe udfordringer at slås med.

Oliver er diagnosticeret med ADD, en opmærksomhedsforstyrrelse, og så lider han af dårligt selvværd.

- Jeg troede ikke, at jeg ville nå så langt. Jeg har ikke haft den store selvsikkerhed, og jeg har flere gange været tæt på at give op, fortæller Oliver, der på trods af de hårde odds nu kan kalde sig faglært.

- Min motivation var, at jeg gerne ville blive til noget, fortæller Oliver.

Oliver er den kun anden tømrer, som FGU Himmerland i Hobro har uddannet. Her ses han i et vildmarkskar, han har været med til at bygge, omgivet af faglærerne Lars Norup og Jakob Skov Andersen (yderst t.h.) Foto: Lars Pauli

Den 24-årige himmerlænding er ikke gået den slagne vej. Han har uddannet sig til tømrer på FGU Himmerland, som er en skole for unge mellem 16 og 25 år, der er i vildrede med, hvad de vil.

Elever på FGU er vurderet ikke-uddannelsesparate og er heller ikke klar til at gå ud og tage et job. FGU Himmerland så dagens lys i 2019, og Oliver er den kun anden tømrer, som FGU har udklækket.

Oliver har stået i lære på værkstedet hos FGU Himmerland, der ligger i den gamle Hobro Produktionsskole på Døstrupvej i Hobro. Han er en detaljernes mand, som elsker god finish. Foto: Lars Pauli

Lars Norup og Jakob Skov Andersen er faglærere på FGU Himmerland i Hobro og mestre for Oliver. De er stolte af Oliver, som de synes fortjener at blive fremhævet.

- På trods af diagnoser, lavt selvværd og vanskeligheder ved at være i sociale sammenhænge har Oliver kæmpet sig igennem og står nu på den anden side med et svendebrev i hånden.

- Noget han kan være stolt af resten af sit liv, siger Jakob Skov Andersen.

Oliver blev fejret sidst i september med overrækkelse af svendebrev og tre retters middag på EUC Nordvest i Thisted.

Det er en mindre skole, som Oliver har valgt, netop fordi han har det bedst med at være i små overskuelige grupper.

Oliver var ikke fan af dansk i folkeskolen. Han fandt sit rette element, da han kom på produktionsskole i Støvring. Her ses han i værkstedet hos FGU Himmerland i Hobro. Foto: Lars Pauli

Oliver er ikke stor fan af dansk, men er ellers almindeligt godt begavet. I folkeskolen i Skørping gik Oliver i specialklasse, en AK-klasse for børn med udfordringer inden for adfærd og kontakt.

Det var op ad bakke, husker Oliver om sin folkeskoletid.

Efter 9. klasse vidste han ikke, hvad pokker han ville. For ikke bare at gå derhjemme begyndte Oliver i 2018 på produktionsskolen i Støvring.

I første omgang i køkkenet, men det sagde ham ikke rigtig noget. Så kom han på træværkstedet, og noget faldt i hak.

- Jeg fandt ud af, at det gav mig en behagelig følelse at arbejde med træ, fortæller Oliver, der begyndte i et lærlingeforløb som tømrer på produktionsskolen.

Sådan ser det ud, når en stolt nyuddannet tømrersvend poserer med sin sav, en fukssvans. Foto: Lars Pauli

I 2020 blev Olivers lærlingeforløb overflyttet til FGU Himmerland i Hobro, fordi der ikke længere var elever nok på træværkstedet i Støvring, som lukkede ned.

Søvnbesvær

Olivers vanskeligheder giver sig blandt andet udtryk i søvnbesvær. Efter en urolig nat har Oliver svært ved at komme ud af sengen og afsted til dagens opgaver.

På sådan nogle dårlige dage, hvor Oliver mest af alt har lyst til at blive liggende i sengen, har en af de to mestre fra FGU Himmerland ringet og sagt: "Kom afsted!"

- Der er en ekstra chance her. Det er ikke sikkert, at man kan komme for sent så mange gange hos en mester, som man kan hos os. Når først de unge har vist, at de gerne vil og har et drive, så plejer vi at være gode til at give rimelig lang line, siger Lars Norup.

- Ja, alle elever kan sige til os, "jeg har det skidt i dag". Så får de en ekstra pause, eller vi går en tur sammen og snakker det igennem, fortæller Jakob Skov Andersen, som betegner sig selv som 20 procent tømrer og 80 procent pædagog.

Olivers svendestykke er en del af en tagkonstruktion. Her har han demonstreret, at han magter beklædning, stern, undertag, skotrende og lægtning. Oliver bestod sin svendeprøve med karakteren antaget. Privatfoto: FGU Himmerland

Lars Norup og Jakob Skov Andersen er ret sikre på, at Oliver ikke ville have et svendebrev i dag, hvis ikke det havde været for FGU og den ekstra chance, Oliver har fået her.

Oliver er præget af, at han er bange for at fejle. Han har søgt bekræftelse hos sine mestre af, om det han gør, nu også er godt nok?

- Der har jeg sagt til Oliver, "skær bare! Så må vi købe en ny pind, hvis det bliver nødvendigt. Det går nok" fortæller Jakob Skov Andersen om sin pædagogiske tilgang.

Oliver er udlært tømrersvend og kan bedst lide monteringsarbejde. Han har været så heldig at få et job hos en himmerlandsk entreprenør. Foto: Lars Pauli

Og det er jo gået. Oliver har lært at tage ansvar. Han laver et godt stykke arbejde, og han er grundig, fremhæver Lars Norup. Oliver er en "finish-mand", som elsker at nørde med detaljerne.

Olivers svendestykke var det indvendige hjørne af en tagkonstruktion, som naturligvis er bygget op i træ. Men Oliver kan egentlig bedre lide monteringsarbejde.

Det er netop montering af døre, vinduer og køkkener, som Oliver fra næste uge kommer til at makke med. Han har været så heldig at få et job hos en himmerlandsk entreprenør, hvor hans onkel arbejder.