Omdiskuteret kunstværk: Nu er det hele op til kunstneren

MARIAGER: Formand for SuperBrugsen i Mariager, Mogens Jensen, synes det er en smule ærgerligt, at Mariagerfjord Kommune ikke vil støtte en ny skulptur på Fruensgaard Plads i Mariager.

Som omtalt på Nordjyske.dk onsdag vender et flertal i kultur- og fritidsudvalget tomlen ned.

Politikere fra Venstre, Socialdemokratiet og SF vil ikke bidrage med 100.000 kroner til skulpturen, som koster en pris af i alt 2,2 millioner kroner. Såfremt SuperBrugsen er frisk på at gå videre med planerne, vil udvalget dog ikke modsætte sig det.

- Nu ligger det ved kunstneren (Thomas Lindvig, red.), om han kan skaffe pengene til skulpturen ved fonde. Vi har ikke tiden til det i bestyrelsen, så han må selv stå for det hele, siger SuperBrugsens formand, Mogens Jensen.

Han understreger, at SuperBrugsen ikke bidrager økonomisk til skulpturen overhovedet.

Skulpturen har affødt en del debat, blandt andet på udvalgsformand Jane Grøns Facebookprofil og på Facebooksiden "9550 Mariager - byens gæster og bosiddende". Og det er ikke gået Mogens Jensens næse forbi.

- Kunst deler vandene, og kunst provokerer. Sådan skal det være. Men jeg synes bestemt ikke, at skulpturen er grim, siger Mogens Jensen.

Første gang han så tegningerne til "Untitled", var han dog skeptisk.

- Men efter at jeg fik forklaret af kunstneren, hvad ideen med den var, og at den vil blive belyst indefra, tænkte jeg, at det vil se rigtig fint ud.

Lille bidrag - stort værk

Thomas Høj (S), Mariager, tilhører det mindretal i kultur- og fritidsudvalget, som gerne vil have skulpturen til Mariager. Dens "tvilling" var udstillet på Sculpture by the Sea i Aarhus i 2015.

- Jeg vil meget gerne støtte initiativer, hvor vi for et forholdsvis lille bidrag kan få et stort kunstværk.

- Jeg synes, den kunne skabe stemning om aftenen. Jeg har set et billede, hvor den er belyst om aftenen, og det ser flot ud, siger Thomas Høj.

Kunst vil efter Thomas Højs mening altid dele vandene og skabe debat - ellers er den ligegyldig.

Han sammenligner med Eiffeltårnet fra 1889, som i mange pariseres øjne var en skændsel.

- Tårnet fik lov at stå i 20 år og slap for at blive revet ned, og i dag betragtes det som en arkitektonisk perle, minder Thomas Høj om.

Smagsdommere

Udvalgsmedlem Danny Juul Jensen (V) tilhører det flertal, der gik imod økonomisk skulptur-støtte.

- I kultur og fritid er vi i og for sig en slags smagsdommere. Og jeg synes ikke, skulpturen passer ind i Mariager, som er Cittaslow-by og er kendt for brosten, roser og gamle huse, siger Danny Juul Jensen.

Han har læst, at skulpturen er inspireret af forstadsmiljøer i storbyer.

- Og man kan jo ikke ligefrem sige, at Mariager er en storby, konstaterer Danny Juul Jensen.

Han peger på, at kommunens bidrag ikke ville begrænse sig til 100.000 kroner til etablering af skulpturen.

- Vi skulle også forpligte os til vedligehold på 25.000 kroner om året over ti år. Men det er lidt svævende, hvad driften kan løbe op i. Vi kan risikere, at skulpturen bliver udsat for hærværk, siger Danny Juul Jensen.