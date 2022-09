Ophedet flyttekasse var ved at antænde brand i lejlighed

HOBRO:Brandfolkene i Hobro var mandag eftermiddag til en brand på Skovvej.

En 38-årig mand var ved at flytte fra en lejlighed og i forbindelse med, at han var ved at bære en flyttekasse ud, ramte han ind i komfuret. Uden at opdage det, kom manden til at tænde for komfuret, hvor der stod en anden kasse ovenpå.

Kassen begynder at ryge og brænde og manden ringer derfor efter brandvæsnet.

- Branden er hurtigt slukket og ingen kommer til skade, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund.

Der sker heller ikke stor skade i lejligheden, men røgen gjorde, at det var nødvendigt at lufte ud.

Politiet har mulighed for at sigte personer og uddele bøder i forbindelse med beredskabsloven, hvis personer ikke er påpasselige med ild eller andet der kan starte en brand.

- Det sker ikke i denne sag. Det er et uheld og der nåede ikke være fare for ejendommen eller andre personer, siger Mads Hessellund.