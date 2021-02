Otte-årige Esther blev bidt af de gode gerninger: Man bliver glad

- Bliver man glad, når man hjælper andre?

- Ja!

Sådan lyder en kort udveksling mellem Esther og hendes mor Louise Søndberg Christensen. Anledningen er et skoleprojekt om gode gerninger, der i den grad har gjort indtryk hos den otte-årige pige.

Det har nu ført til adskillige breve, tegninger og en stor pose bolsjer.

Det hele startede med en bunke tørrede blomster.

Dinosaurer og evighedsblomster

Fra januar til februar kørte DR Ramasjang en kampagne om gode gerninger. Projektet blev støttet af Novo Nordisk Fonden, der gav 20 kroner for hver god gerning, der blev uploadet på projektets side.

Det gav en lærer på Hobro Friskole en idé. Sammen med sin 2. klasse, som Esther er elev i, gav hun sig til at lave evighedsblomster.

- Hun troede, at nogle af de gamle måske have haft sådan nogle engang. Så ville de måske fortælle historier, siger Esther.

Sammen med underviseren overrakte den otte-årige pige en kurv med blomsterne samt tegninger og breve til en af de ældre beboere på Hobro Alderdomshjem.

- Jeg skrev en masse spørgsmål i mit brev. Jeg spurgte, om de havde levet med dinosaurerne. Det vil jeg gerne vide, siger Esther.

Selvom hun ikke fik svar på sit spørgsmål, var hun dog ikke færdig med brevskrivningen.

Brev til naboen

Brevene til de ældre gav Esther en god idé. Hun gav sig til at skrive breve og tegne tegninger på alle naboerne på Ørnevej i Hobro.

- Jeg skrev, at alt ville blive godt igen, siger Esther.

Det gav naboerne hende ret i. En sendte et kort tilbage med en hilsen. En anden kom og afleverede en ordentlig pose med bolsjer.

- Vi bor på en lille vej, så jeg synes, det er rigtig fint, at man får mulighed for at vide hvem hinanden er, siger Louise Søndberg Christensen.

- Det er trygt at vide, at børnene kender naboerne. Så ved de, at de godt kan banke på der, hvis der er noget.

Esther har også brevplaner for fremtiden. Hun planlægger at sende et brev til en veninde fra lokalområdet. Af hensyn til overraskelsesmomentet vil den pågældende optræde anonymt.