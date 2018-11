Overså vigepligt: Slæbt 75 meter under lastbil

ONSILD: Føreren af en personbil, der var involveret i et trafikuheld onsdag morgen klokken 07.09, blev alvorligt kvæstet, efter hans bil blev klemt fast under en lastbilanhænger og slæbt 75 meter hen ad vejen. Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Uheldet skete i krydset mellem Hobro Landevej og Vorningvej, hvor føreren af personbilen ikke overholdt sin vigepligt, og derfor kørte ind i siden af en lastbil, der passerede på Hobro Landevej i samme øjeblik. Her blev bilen fanget under lastbilens trailer og altså slæbt hen langt hen ad vejen, inden det lykkedes for lastbilchaufføren at få standset vogntoget.

Vejen var spærret i forbindelse med uheldet og mens oprydningsarbejdet stod på. Onsdag formiddag arbejdes der stadig på stedet, blandt andet fordi en bilinspektør skal undersøge de involverede køretøjer.