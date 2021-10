På dette fortov er fem yngre kvinder blevet overfaldet og befamlet

Det var desværre på ingen måde et enestående tilfælde, da en 30-årig kvinde 26. september om natten blev overfaldet og befamlet af en mand, da hun kom gående på et fortov ved Mariagervej i Hobro.

Præcis på dette sted er fire andre kvinder nemlig blevet udsat for seksuelt betonede overfald siden februar 2019. Det kunne se ud, som om en serieoverfaldsmand er på spil i Hobro i ly af mørket.

På Nordjyskes foranledning har politikommissær Mikkel Brügmann, efterforskningscenter Himmerland i Hobro, kigget i politiets rapporter.

Han oplyser, at i alt fem kvinder er blevet overfaldet i området mellem Rema 1000 og boligblokkene på Mariagervej siden februar 2019.

Fælles for episoderne er, at kvinden kommer gående til fods, da en ukendt mand overfalder og befamler hende. Kvinderne råber typisk op, og det lykkes hende at vriste sig fri fra manden og løbe fra stedet.

Politiet opfordrer folk til at ringe 114, hvis de har oplysninger om overfaldene, som alle er sket om natten. Foto: Henrik Bo

Er der en sammenhæng?

- Det er ingen hemmelighed, at vi undersøger, om der er en sammenhæng mellem sagerne. Når episoderne ligger så tæt på hinanden - geografisk og i handlingsforløb - er det en nærliggende antagelse, siger Mikkel Brügmann til Nordjyske.

- Det viser sig imidlertid, at der er nogle forskelle på episoderne, uden at jeg dog kan komme nærmere ind på detaljerne. Det skyldes hensynet til efterforskningen.

- Vi er ude at finde vidner og spor. Vi håber, at manden har afsat dna-spor, som kan analyseres. Måske vil disse spor pege på én bestemt person, siger Mikkel Brügmann.

Mikkel Brügmann ønsker ikke at kommentere på, om den 40-årige mand, som sigtes i forbindelse med overfaldet 26. september i år, er kendt af politiet i forvejen i relation til sædelighedsforbrydelser.

Manden, der bor i Hobro, blev løsladt efter undersøgelse og afhøring. Politiet opretholder sigtelsen mod den 40-årige for forsøg på voldtægt. Han nægter sig skyldig.

Utryghed

Mikkel Brügmann kan godt forstå, hvis de mange overfald opskræmmer befolkningen.

- Jeg kan godt forstå, hvis det gør folk utrygge. Det er også derfor, vi tager sagen så alvorligt, som vi gør, siger han.

- De piger har fået en slem oplevelse. Hvad ville det næste skridt have været, hvis de ikke havde råbt op?

Som nævnt betragter politiet den seneste episode søndag 26. september 2021 som forsøg på voldtægt.

Gå ikke alene

Spørgsmålet er, om kvinder kan være trygge ved at færdes om natten i Hobro?

- Det er svært at svare på, men generelt er det altid godt at følges med nogen en sen nattetime, råder Mikkel Brügmann.

Han opfordrer kraftigt til, at man ringer til politiet, telefonnummer 114, hvis man oplever noget mistænkeligt om natten i Hobro.

- Ring endelig til os, mens det sker. Det kan sagtens være, vi kan være heldige at træffe nogen, som kan kædes på sagen, siger Mikkel Brügmann.

- Vi søger fortsat personer, som kunne have oplysninger til sagen, understreger han.

En kvinde blev natten til søndag forsøgt voldtaget i området mellem Rema 1000 og Brogade/Mariagervej i Hobro - nu viser det sig, at der siden 2019 har været flere tilsvarende overfald netop på dette sted. Foto: Henrik Bo

Første overfald var i 2019<strong id="strong-5acada6fb7bce2ae832e10a93d7cf728"></strong>

Her er de oplysninger, som politiet har givet til Nordjyske om overfaldene på fortovet ved Mariagervej i Hobro:

9. februar 2019, 18-årig kvinde overfaldes om natten klokken 01. Hun kommer gående, da hun bliver skubbet til af en mand, som befamler hende.

24. februar 2019, 20-årig kvinde holdes fast og bliver befølt på kroppen. Det sker klokken 03 om natten. Hun råber op, og manden flygter fra stedet.

2. november 2019, cirka 30-årig kvinde bliver klokken 03.45 antastet af en mand. Han flygter fra stedet.

1. februar 2020 klokken 02, 18-årig kvinde bliver overfaldet af en mand og befølt uden på tøjet. Hun råber op og han flygter.

26. september 2021, 30-årig kvinde bliver grebet bagfra af en mand og taget i skridtet, inden hun med råb og fagter river sig løs og flygter fra ham.

Dette overfald blev anmeldt klokken 04.30. Nordjyllands Politi anholder efterfølgende en 40-årig mand fra Hobro. Manden løslades efter afhøring, men er fortsat sigtet i sagen.