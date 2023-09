På torsdag bliver der masser af udrykning i Als

Hvis du bor i området omkring Als, og hvis du på torsdag tænker, at det da er utroligt, så meget udrykning, der er, så kan du roligt læne dig tilbage i stolen med forvisning om, at der er helt styr på situationen.

Torsdag den 7. september holder flere myndigheder en beredskabsøvelse, hvor forskellige scenarier bliver trænet og samarbejdet mellem Nordjyllands Politi, Den Præhospitale Virksomhed, Beredskabsstyrelsen, Nordjyllands Beredskab og Falck.

Øvelsen hedder Tordenskjold, og den bliver afholdt mellem kl. 17 og 20 torsdag i området omkring JFK Industri på Rørsangervej i Als, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Både før kl. 17 og efter kl. 20 vil der være aktivitet i området.

Der altså ikke grund til bekymring, hvis borgere i området hører ekstra meget udrykning. Det fortæller øvelsesleder Kenneth Sloth Andersen.

- Vi kommer til at fylde godt i landskabet torsdag, idet flere myndigheder deltager i øvelsen, siger han i pressemeddelelsen.

Hvad øvelsen kommer til at indeholde er til gengæld hemmeligt.

- Vi kan fortælle så meget, at de indspil der kommer, vil presse både de enkelte myndigheder på deres egen banehalvdel, men også udfordre de tværgående indsatser. Det er vores chance for at holde kompetencerne knivskarpe og træne det gode samarbejde, siger Kenneth Sloth Andersen.