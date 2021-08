Påkørte vægter og gemte sig - nu sidder han bag lås og slå

HAVNDAL:En 22-årig mand fra Randerskanten sidder i øjeblikket bag lås og slå hos politiet, efter en politipatrulje natten til onsdag fandt ham i et buskads, hvor han forsøgte at gemme sig for lovens lange arm.

Politiet sigter ham for tyveri af 50 liter diesel fra en byggeplads på Semvej vest for Havndal.

Efter et tip sendte politiet patruljer til stedet, men betjentene kunne ikke finde noget mistænkeligt. Senere kom der en ny anmeldelse, hvor man på overvågningskameraer kunne se en person bevæge sig rundt i området. Der blev også set en grå Hyundai Getz. En vægter i området kom til stedet, og pludselig bakkede den grå Hyundai ind i vægterens bil - og bagefter kørte den derfra.

Derfor blev der sendt flere patruljer rundt i området, og inde i Østjyllands Politikreds - nærmere betegnet ved Vasen - lykkedes det betjente at finde frem til manden, der gemte sig i noget buskads. Han sidder nu bag lås og slå - og er sigtet for tyveri af de 50 liter diesel, fordi politiet fandt brændstoffet i den grå Hyundai.

- Ny skal vi havde trådene redt ud, men hvis det var manden, der også forsætligt påkørte vægterens bil, så er der også en sigtelse på vej for det, siger Ulrik Terp fra Nordjyllands Politi.