Passagertog påkørte arbejdskøretøj: - Der lød et kæmpe brag

HIMMERLAND:Tidligt lørdag morgen påkørte et intercity-tog fra Aarhus et arbejdskøretøj mellem Hobro og Skørping.

Det bekræfter DSB overfor NORDJYSKE.

- Vores undersøgelsesvagt er på vej derop, vi ved ikke mere på nuværende tidspunkt, fortæller DSBs pressevagt omkring klokken 7.

Emil Fredsted var ombord på toget, da uheldet skete.

- Jeg sad og prøvede at sove, da der pludselig lyder et kæmpe brag. Jeg tænkte med det samme, at nogen måtte være hoppet ud foran toget, fordi vi standsede så hurtigt, siger han til NORDJYSKE.

- Vi kunne mærke sådan et hårdt stød.

DSB og BaneDanmark oplyser, at ingen passagerer eller togpersonale er kommet til skade.

Vagthavende togleder hos BaneDanmark oplyser, at toget har ramt et udlæggerbånd, som var på skinnerne i forbindelse med noget sporarbejde.

NORDJYSKE har tidligere skrevet om 'Store Katherina', som er i gang med sporarbejde på strækningen mellem Hobro og Aalborg.