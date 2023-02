Pernille sidder klar til at lytte og tale, når livet slår knuder

HOBRO:Næsten 100 unge er gået gennem døren til Headspace i Hobro, siden centret åbnede for godt et år siden. Den strategiske placering på busterminalen giver unge nem adgang til de omkring 10 frivillige, der sidder klar til at snakke om alt mellem himmel og jord.

Én af dem er Pernille Aagaard. Hun har været frivillig siden efteråret, og er sikker på, at arbejdet gør en forskel - både for hende selv og for de unge, der kommer i centret. Hun er ikke i tvivl om, hvad det bedste ved arbejdet er.

- At kunne bruge sig selv i så meningsfuld en sammenhæng. At man kan følge en ung over flere uger og se, at lige pludselig kommer skuldrene lidt ned og øjne bliver lidt mere åbne. Og der er nogle ting, som bliver sagt, der ikke har været sagt før. Så går man glad hjem, lyder det fra Pernille Aagaard.

Hun bliver bakket op af Mathias Ryssel, der er ansat som ungerådgiver i centret i Hobro, men tidligere har været frivillig.

- Jeg kunne ikke forstille mig meget, der er mere meningsfuld at lave, for der er nogle samtaler, hvor man bagefter tænker "hold da op, en skæbne", siger han.

- Bare en fed oplevelse

Pernille Aagaard er efterlønner, men har taget en uddannelse som familieterapeut. Hun har erfaring med frivilligt arbejde, og da hun flyttede til Hobro, var det en oplagt mulighed at starte hos Headspace.

- Jeg har været frivillig i mange sammenhænge, men jeg har aldrig mødt så professionel en modtagelse af de frivillige, som jeg har her, siger hun.

Mathias Ryssel er uddannet psykolog, men arbejder til daglig som ungerådgiver i Headspace-centret i Hobro. Foto: Torben Hansen

Mathias Ryssel fortæller, at Headspace er afhængig af de frivillige, og derfor er det vigtigt, at de får god sparring, både før og efter samtalerne med de unge. Ligeledes er der også to med til hver samtale, så de kan supplere hinanden.

- Jeg har aldrig prøvet at være to til en samtale, før jeg kom her ind. Det er bare en fed oplevelse og rigtig rart, fordi man ser noget forskelligt. Det gør det også trygt at starte som frivillig, at man ikke bare bliver smidt ud i det, siger Pernille Aagaard.

Som frivillig hos Headspace forpligter man sig til at være der i minimum ét år. Det sker af hensyn til de unge, så de kan være sikre på at møde de samme ansigter hver gang. Det giver også de unge en følelse af, at nogen rent faktisk vil dem. Noget, Mathias Ryssel selv blev gjort opmærksom på, da han var frivillig i centret i Aalborg.

- Jeg har fået det direkte italesat at, "hvor er det rart, at du sidder her, fordi du har lyst til det, og ikke fordi at du får penge for det", fortæller han.

Det vil de unge tale om Siden åbningen af Headspace-centret i Hobro sidste år har der været 393 samtaler af en times varighed med 97 forskellige unge. De fem hyppigste emner for samtalerne er Angst-relateret (38%)

Relation til venner og familie (32%)

Håndtering af hverdagen (27%)

Identitet og selvværd (14%)

Vold, overgreb, traumer (10%) Derudover omhandler 17 procent af samtalerne også brobygning til andre tilbud. Headspace VIS MERE

På de unges præmisser

Det er især unge i alderen 12-16 år, som benytter sig af tilbuddet. En af Headspaces værdier er, at der er plads til alle problemer. Intet er for stort eller småt. For nogle unge kræver det en del mod at henvende sig første gang. Derfor er det vigtigt, at de føler sig godt modtaget, når de går ind ad døren.

- Nogle gange har vi brugt en time på at tale om en eller anden fritidsaktivitet, eller nogen har bare fået lov til at fortælle om noget, de er passioneret omkring, hvor man tænker "gad vide, hvor meget den unge egentlig fik ud af at komme her?" Men det kan være, at det er det, der skal til, for at de får tilliden og modet på at sige noget næste gang, fortæller Mathias Ryssel.

Han bliver bakket op af Pernille Aagaard, der fortæller, at hendes kendskab til at have heste har været nyttig i nogle samtaler.

Headspace hjælper gerne med kontakten til psykiatrien, ligesom de frivillige kan være bisidder for de unge, hvis de ønsker det. Foto: Torben Hansen

Netop det, at samtalerne foregår på de unges præmisser, er en af grundstenene i Headspace.

- Jeg tror, at det vi kan, er at vi kan møde de unge, og skabe tillid. Og vi kan være et sted, hvor de får sat ord på nogle ting, som de ikke har snakket om før, siger Mathias Ryssel og forklarer, at de unge kan vælge at være helt anonyme, hvis de ønsker det.

Ligeledes bliver der ikke ført journal med, hvad samtalerne handler om. Det er også de unge, som bestemmer, hvor mange gange de har lyst til at komme i centret.

Dobbelt frivillighed

Hvis de møder en ung, der har behov for professionel hjælp, kan de hjælpe med brobygning til psykiatrien, men det er vigtigt, at alle beslutninger bliver taget i samarbejde med den unge.

- De skal have lyst til at komme her. Det er en vigtig regel med dobbelt frivillighed. Der sidder en frivillig over for dem, men de skal også selv have lyst til at være her. Det skal ikke være mors eller fars idé, siger Mathias Ryssel.

- Men det, der kan være svært, når man sidder som frivillig og møder et ungt menneske, hvor man tænker, at der er brug for mere, er når psykiatrien er så presset. Nogen kommer her, fordi de har fået at vide, at der er et halvt års ventetid bare på en forsamtale, tilføjer Pernille Aagaard.

Som frivillig i headspace oplever Pernille Aagaard, at de unge tager godt imod tilbuddet. - Det er jo svært at række ud efter hjælp, og når man så har taget mod til sig til at gå ind ad den her dør, bliver man mødt af nogle folk, som siger "hvornår har du lyst til at komme?" i stedet for at få at vide, at der er et halv års ventetid som i psykiatrien, siger hun. Foto: Torben Hansen

I løbet af de sidste tre måneder har Headspace i Hobro oplevet en større tilstrømning af unge, men hvad det konkret skyldes, kan Mathias Ryssel kun gisne om. Måske har flere unge fået kendskab til Headspace, blandt andet fordi de har været ude på skoler, eller også er behovet for nogen at tale med vokset blandt de unge.

Uanset hvad årsagen måtte være, er han dog sikker på, at Headspace har sin berettigelse.

- Vi er et sundhedsfremmende tilbud, så uanset hvor meget alt spillede i psykiatrien, vil der være en stor målgruppe af unge, som måske ligger et sted, hvor det ikke bliver opdaget, at de har det svært, for de klarer sig egentlig rigtigt godt, men de har stadig en masser bekymringer i deres liv, fortæller Mathias Ryssel.