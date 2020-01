Personale på bosted truet med smøreknive og gafler: 25-årig fængslet

MARIAGER:En 25-årig mand blev søndag formiddag varetægtsfængslet frem til 27. januar. Han er sigtet for trusler om vold mod personale på bostedet Bakkebo i Mariager, der hører under Sødisbakke. Det er et bo- og aktivitetstilbud for voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Anklager Mia Haaning oplyser, at den 25-årige er surrogatfængslet i psykiatrien.

Han er sigtet efter paragraf 119, der handler om vold eller trusler om vold mod personer, der virker i offentlig tjeneste.

Lørdag ved 17-tiden blev politiet kaldt til Bakkebo, hvor den 25-årige havde truet fem medarbejdere med smøreknive og gafler. Han er selv beboer på institutionen.

- I grundlovsforhøret forklarede han, at han var sur og frustreret. Han kunne erkende sig skyldig i en stor del af sigtelsen, fortæller Mia Haaning.

Ingen personer kom noget til ved episoden.

- Ingen blev ramt af hverken knive eller gafler, og han havde heller ikke fysisk fat i nogen. Det hele var trusler om vold, fortæller Mia Haaning.