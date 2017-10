Pigernes Kro konkurs

SDR. ONSILD: Det populære mødested for singler Pigernes Kro blev i torsdags erklæret konkurs ved Skifteretten i Aalborg,

Men indtil videre er der fortsat fest hver lørdag på adressen Viborg Landevej 56.

- Jeg har valgt indtil videre at lade de ansatte drive kroen videre for konkursboet, fordi det er den bedste måde at bevare værdierne i boet på, siger advokat Lars Møgelvang Hansen, der er udpeget som kurator i konkursboet.

Konkursen i Pigernes Kro Onsild ApS - som ejede og drev kroen - kommer ikke som et lyn fra den klare himmel.

Allerede årsregnskabet for 2016 viste et underskud efter skat på 661.000 kroner (der var også underskud i 2015), og egenkapitalen - formuen - var ved udgangen af sidste år negativ med 770.000 kroner.

Brændte fingrene på dyr musik

Bag det store underskud ligger historien om et nyt koncept, hvor der blev brugt penge på dyrere musik til lørdagsballerne.

Men den nyskabelse tog kroens store stampublikum ikke vel imod, og det betød "en markant nedgang i omsætningen", hedder det i årsrapporten.

Revisor skriver i årsrapporten, der blev offentliggjort i marts i år, at "der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften."

- Jeg har endnu ikke fået sat mig ind i driften op til konkursen, men det fremgår jo af årsregnskabet, at selskabet havde et stort underskud sidste år, siger kurator.

Det har ikke været muligt i denne omgang at få kontakt til Jørn Jensen, som ejede Pigernes Kro op til konkursen, men han fortalte lørdag NORDJYSKE, at han havde travlt med at forberede aftenens bal.

Det var ifølge kurator Pigernes Kro selv, der sidste tirsdag indgav konkursbegæring til skifteretten.