Pillefyr i brand sendte kvinde på hospitalet

VEBBESTRUP:En kvinde er tirsdag aften kørt på hospitalet til observation for røgforgiftning efter en mindre brand i det pillefyr, som sørger for varmen i hendes hus på Ndr. Truevej i Vebbestrup.

Det oplyser indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Caspar Weisberg.

Alarmen om branden indløb kl. 17.47, og beredskabet var fremme kort efter. Da var ilden brændt ud, men den havde nået at udvikle sig nok til at fylde hele huset med røg.

- Det var en plastikslange i fyret, der var brændt, så det gav en god, kraftig røg i hele huset. Der er kun brandskader på fyret, men resten af huset er fuldstændig intakt. Vi har ventileret godt, ryddet op og sikret os, at der ikke var gløder tilbage i fyrets magasin, fortæller Caspar Weisberg.

Beredskabet rekvirerede efterfølgende et skadeservicefirma, som nu skal sørge for at fjerne de værste lugtgener samt genetablere varmen i huset.