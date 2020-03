Pizzeriaejer fra Hobro skyndte sig til Tyskland med mad til kone og barn, før grænsen lukkede

En 47-årig pizzeriaejer i Hobro, Kalanathan Thurirajah, skyndte sig at pakke bilen, da statsminister Mette Frederiksen fredag 13. marts meddelte, at regeringen ville lukke grænsen til Tyskland fra og med lørdag klokken 12.

Nathan, som mange kalder ham, kørte senere samme aften mod Flensborg med forsyninger til sin lille familie; sin tamilske hustru Germaseely og deres datter Victoria på fire år.

Mor og barn har siden november 2018 været installeret i en lejlighed i den nordtyske by, da myndighederne ikke vil give moderen opholdstilladelse i Danmark.

- Jeg havde allerede købt varer ind - mælk, mel, ris og dåsemad - som jeg kunne tage med til dem, hvis de i en periode skal bo i Tyskland, mens jeg skal bo her, fortæller Nathan, som ved samme lejlighed gav et lift til en dansk mand, bosat i Stoldal i Hobro.

Den danske mand er i omtrent samme situation som Kalanathan Thurirajah. Manden er thailandsk gift og har et barn på tre år, som bor i Flensborg, fordi de ikke kan få ophold i Danmark.

- Han ville gerne se familien, inden de lukkede grænsen, fortæller Nathan.

Familierne benytter sig af den såkaldte Tysklands-finte: Nathan er statsborger i Danmark, og dermed er han automatisk også EU-borger.

Syd for grænsen er reglerne mere lempelige, og herfra søger Nathan om at blive familiesammenført med sin kone og datter i Danmark.

Kender ingen i Tyskland

Lørdag morgen tog den lille familie en tur i den lokale Netto i Flensborg og købte vand, snacks og andre varer. Nu kan de klare sig de næste fire-fem måneder, forventer Nathan.

- De kender jo ingen i Tyskland og kan ikke sproget. De har ingen slægtninge eller venner, som kan hjælpe dem.

Lørdag morgen satte Nathan igen kursen mod Hobro. Han ankom til den dansk-tyske grænse klokken 11 om formiddagen og slap for kø.

- Jeg blev bare vinket over grænsen. Jeg tænkte på at spørge, hvordan det vil foregå fremover, men lod være. "Hvis jeg selv spørger, skaber jeg bare problemer", tænkte jeg.

- Når det hele er faldet til ro om en uge, og alle ved, hvad reglerne er, vil jeg prøve at krydse grænsen igen. Jeg har mit danske pas. Men stadigvæk er det lidt risikabelt:

- Det er bedst, hvis tyskerne ikke lader mig komme ind. Hvis jeg ikke kan komme tilbage til Danmark, er det værre: så kan jeg ikke passe butikken (Nidas Food i Hobro), lyder Nathans overvejelser.

Siden Nathan krydsede den dansk-tyske grænse sidste lørdag, har Tyskland lukket grænsen til Danmark - med virkning fra mandag 16. marts klokken 8.

Livsgrundlag truet

Nidas Food er Nathans livsgrundlag, men også det er truet af corona-krisen. Mandag solgte han kun for 120 kroner de første fire timer, der var åbent.

Det blev til i alt 1500 kroner i kassen dén dag.

- Man kan ikke forvente andet. Jeg prøver at gøre alt, hvad jeg kan under svære omstændigheder. Det er stamkunderne, jeg lever af.

- De samler sig ikke i restauranten mere, men henter bare maden og går hurtigt igen.

- Før i tiden sad jeg og snakkede med dem, fortalte Nathan tirsdag middag om de forholdsregler, han har truffet under corona-krisen.

Savner familien

Hobroenseren med rødder i Sri Lanka er i daglig kontakt med hustru og datter via en Skype-forbindelse på iPaden, og han savner dem meget.

- Min datter er begyndt at snakke og forstå mange ting. Hun er i den alder, hvor hun gerne vil være sammen med mor og far.

- Vi spiller fodbold sammen. Hun mangler den tætte kontakt med sin far, siger Nathan, som plejede at besøge familien i Flensborg en gang om ugen.

Det vigtigste for ham er, at Victoria får en god og tryg fremtid. Tanken om datteren giver ham styrke til at kæmpe videre.