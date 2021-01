Plads til alle på populær vandrerute - også hunde og deres ejere

Hunde og deres ejere vil også i fremtiden være velkomne på den populære vandrerute mellem Hobro og Bramslev Bakker, Panoramaruten, hvor man undervejs kan støde på græssende kvæg. Men husk nu, at hunden skal være i snor, lyder opfordringen.

Politikerne i Mariagerfjord Kommunes teknik og miljø-udvalg afviser at forbyde hundeluftning på naturstierne. Heller ikke selv om der næsten altid er hunde involveret, når græssende kvæg og mennesker kommer i karambolage på Panoramaruten.

- Det vil forhindre mange i at komme ud at gå en tur, hvis de ikke må have hunden med. Det ville være ærgerligt, og vi synes, der skal være plads til alle, siger udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen (DF), Hobro.

Forvaltningen i Mariagerfjord Kommune har det seneste år fået to-tre henvendelser om græssende kvæg, der kom for tæt på mennesker og skabte utryghed på Panoramaruten. Der er næsten altid hunde involveret, når det sker.

Jørgen Hammer Sørensen siger, at udvalget har fået en god orientering om problemerne, og at han er tryg ved, at forvaltningen gør noget ved dem. For eksempel skal der skiltes endnu mere tydeligt end i dag, at hunden skal i snor.

- Vi laver også korridorer, hvor problemerne med kvæget er størst. Det er små stier med hegn på begge sider. Her kan man stå og vente, til der er fri passage. Det vil løse langt de fleste problemer, er Jørgen Hammer Sørensen sikker på.