Plads til nye sommerhuse i Øster Hurup

MARIAGERFJORD: Et nyt 4,7 hektar stort sommerhusområde i Øster Hurup indgår som et element i en kommuneplanstrategi for 2017, som byrådet netop har vedtaget.

- Det ligger omkranset af andre sommerhusområder, oplyste borgmester Mogens Jespersen på byrådets septembermøde.

Jan Andersen (DF), som bor i Øster Hurup, fremhævede, at byen har befolkningstilvækst, og at mange ønsker at bygge nye sommerhuse dér.

- Dem der vil udstykke er private, så det bliver uden kommunale kroner. Det er positivt, mente Jan Andersen.

Melanie Simick (Alternativet) gjorde gældende, at kommuneplanstrategien bør i offentlig høring en gang til.

Hun synes, borgerne bør høres om det nye sommerhusområde i Øster Hurup, som er kommet til siden den første offentlige høring.

Borgmester Mogens Jespersen forklarede, at kommunen har travlt. Der er frist til 15. oktober 2017 for at søge ministeriet om nye udviklingsområder.

Denne frist vil det knibe med at overholde, hvis planen skal have en ny tur med offentlig høring, argumenterede borgmesteren.