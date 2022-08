Planer om biogas nord for Hobro skydes til hjørne

Alt var ellers lagt til rette, så byrådet i Mariagerfjord Kommune onsdag 24. august kunne sende planer for et biogasanlæg ved Tobberup nord for Hobro i offentlig høring.

Men i 11. time blev sagen taget af byrådets dagsorden og skudt til hjørne.

Det sker efter ønske fra de nye ejere af biogasprojektet, fortalte borgmester Mogens Jespersen (V) som det første, da byrådsmødet gik i gang klokken 18.

- Der er kommet ny ejer på projektet, som har brug for at kigget på det igen. Det drejer sig om noget teknisk, jeg ikke ved, hvad er. Senere på året får vi sagen på dagsordenen igen, sagde Mogens Jespersen.

Ifølge en pressemeddelelse fra Mariagerfjord Kommune drejer det sig om, at de nye ejere ønsker at ændre dele af projektet, herunder blandt andet tanke- og rensningsteknologi.

Det betyder efter al sandsynlighed, at forudsætningerne for miljøkonsekvensvurderingen ændrer sig.

Boligområde tæt på biogasanlæg, Hobro Jette Klokkerholm

Og det har ifølge Mariagerfjord Kommune fået de nye ejere til at anmode om, at byrådet udsætter behandlingen af sagen.

Som omtalt i Nordjyske har Agri Nord solgt biogas-projektet til erhvervsmand Søren Rasmussen Frandsbjerg.

Der er indsat en ny bestyrelse i AN Biogas Hobro Nord Aps, som nu består af direktionen i Eurowind Energy Hobro.

Søren Rasmussen Frandsbjerg og de landmænd, der skal være leverandører til biogasanlægget, vil danne et udviklingsselskab, som på sigt skal realisere planerne om biogasanlægget.

Slutningen af året 2022

Politikerne kan først tage stilling til planerne om etablering af biogasanlægget, når konsekvenserne for miljøet er belyst ud fra det konkrete, reviderede projekt.

Det kræver sandsynligvis, at der skal laves en ny miljøkonsekvensvurdering og et nyt planforslag. Det betyder, at sagen først kommer på politikernes bord i slutningen af året.