Plejecenter fri for coronavirus

Advarselslamperne begyndte straks at blinke på Demenscenter Skovgården i Hadsund, da det midt i april blev konstateret, at seks ansatte og to borgere var blevet testet positive for Covid-19,

Borgere og ansatte blev omgående sat i karantæne. Samtlige arbejdsgange blev nøje gennemgået med en tættekam, og sundheds- og ældrechef Michael Tidemand, Mariagerfjord Kommune, kan i dag med lettelse konstatere, at den systematiske indsats har båret frugt.

- Det er en meget alvorlig sag, når coronavirus finder vej ind til vores mest sårbare borgere.

- Derfor er det også med glæde, jeg i dag kan meddele, at vi ikke længere på Skovgården har nogen smittede, ingen i karantæne og ingen under mistanke, siger han.

Michael Tidemand sender i den forbindelse en stor tak medarbejdere og ledelse på Skovgården og på plejecentrene for at have stået sammen om at løse udfordringerne.

- Vi har delt de gode erfaringer med personalet på vores andre plejecentre, så det kommer alle vores ældre til gode.

- Vi har i forvejen tradition for at arbejde systematisk med at sikre de ældres sikkerhed og sundhed, og med de nye erfaringer er vi kommet endnu længere, vurderer sundheds- og ældrechefen.

En enkelt beboer afgik i forløbet ved døden, smittet med coronavirus.