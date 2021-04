Politi beder om hjælp: Nedtrykt 73-årig forsvundet

Opdateret kl. 05.45 med udtalelser fra vagtchefen ved Nordjyllands Politi

HANDEST:Nordjyllands Politi appellerer søndag morgen offentligheden om hjælp til at finde en forsvundet 73-årig mand fra Handest i det sydlige Himmerland.

På Twitter oplyser politiet, at manden lørdag formiddag kl. 11 forlod sin bopæl i Handest i nedtrykt sindstilstand. Ifølge Nordjyllands Politi er det sandsynligt, at han er kørt mod øst eller syd for Mariager Fjord, og politiet beder om hjælp til at holde øje med en sølvfarvet Peugeot 207 med registreringsnummeret ZK 59 719.

Ifølge vagtchef Jesper Sørensen blev Nordjyllands Politi alarmeret kl. 20 lørdag aften.

- Siden har vi kørt massivt med patruljer i området. I første omgang handler det om at finde bilen, for så kan vi søge efter manden derfra, siger Jesper Sørensen.

Efterlysning. 73 årig mand kørt i nedtrykt sindstilstand fra adresse i Handest. Han er kørt fra stedet lørdag omkring kl. 1100 muligt i retning øst / syd for Mariager Fjord. Nordjyllands Politi ønsker borgernes hjælp til at kigge efter en sølvfarvet Peugeot 207 med reg. nr. — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) April 11, 2021

Oplysninger i sagen kan ske til Nordjyllands Politi på 114.

Opdateres